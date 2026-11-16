Μιχαηλίδου: Λύπη και προβληματισμός για την απουσία των ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ από τη συνάντηση - «Στη Βουλή θα συζητηθούν όλα τα θέματα»

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση με την ΟΛΤΕΚ, η υπουργός ανέφερε ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τετάρτη και επανέλαβε ότι η βασική διαφωνία με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αφορά το ζήτημα της μονιμοποίησης εκπαιδευτικών χωρίς γραπτές εξετάσεις.

«Το Υπουργείο παραμένει ανοικτό στον διάλογο»

Η κ. Μιχαηλίδου χαρακτήρισε χρήσιμη τη συνάντηση με την ΟΛΤΕΚ και τόνισε ότι το Υπουργείο συνεχίζει να ακούει εισηγήσεις και απόψεις.

«Το Υπουργείο παραμένει πάντοτε ανοικτό, ιδιαίτερα προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, για εισηγήσεις, διευκρινίσεις αλλά και για συζήτηση επί της ουσίας», δήλωσε.

Όπως είπε, κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και δόθηκαν διευκρινίσεις επί της πρότασης.

«Σήμερα ακριβώς αυτό έγινε. Ανταλλάξαμε απόψεις, ακούσαμε εισηγήσεις, δώσαμε διευκρινίσεις και προχωρούμε», ανέφερε.

Προβληματισμός για την απουσία ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ

Η υπουργός εξέφρασε παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή της ΟΕΛΜΕΚ και της ΠΟΕΔ να μην παραστούν στη συνάντηση.

«Είναι με λύπη, ωστόσο, που εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το γεγονός ότι δεν είχαμε μαζί μας την ΟΕΛΜΕΚ και την ΠΟΕΔ», δήλωσε.

Παρότι αναγνώρισε ότι πρόκειται για δικαίωμα των οργανώσεων, διερωτήθηκε για τη στάση που τηρούν.

«Διερωτόμαστε όμως ποια είναι η έννοια του διαλόγου όταν δεν προσέρχεσαι σε μια συνάντηση στην οποία θα είχες την ευκαιρία να καταθέσεις εισηγήσεις, να ανταλλάξεις απόψεις και να λάβεις διευκρινίσεις επί της ίδιας της πρότασης», ανέφερε.

«Το επιχείρημα περί προειλημμένων αποφάσεων απορρίπτεται κάθετα»

Απαντώντας στις επικρίσεις της ΟΕΛΜΕΚ ότι ο διάλογος λειτουργεί ως «διακοσμητικό στοιχείο», η υπουργός ήταν κατηγορηματική.

«Αυτό το επιχείρημα απορρίπτεται κάθετα και από τα ίδια τα γεγονότα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η αρχική πρόταση του Υπουργείου που κατατέθηκε τον Ιούλιο διαφοροποιήθηκε μετά τις παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

«Το Υπουργείο κατέθεσε μια αρχική πρόταση τον Ιούλιο, η οποία δόθηκε δημόσια στη διάθεση όλων. Στη συνέχεια ακολούθησε ένας πρώτος γύρος διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους γονείς και τη Νομική Υπηρεσία», είπε.

Πρόσθεσε ότι η επικαιροποιημένη πρόταση που δημοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο ενσωματώνει ήδη εισηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

«Σε αυτήν φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν ήδη υιοθετηθεί εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και έχουν γίνει αντίστοιχες αλλαγές», ανέφερε.

Και κατέληξε:

«Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το Υπουργείο παρέμεινε προσκολλημένο στις αρχικές του θέσεις».

«Η βασική διαφωνία αφορά τη μονιμοποίηση χωρίς εξετάσεις»

Σύμφωνα με την υπουργό, το κύριο σημείο διαφωνίας παραμένει αμετάβλητο.

«Είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τουλάχιστον οι δύο που απουσιάζουν σήμερα, που επιμένουν στη μία βασική τους διαφωνία, η οποία αφορά το θέμα της μονιμοποίησης χωρίς εξετάσεις», δήλωσε.

Τόνισε ωστόσο ότι στα υπόλοιπα ζητήματα η συζήτηση συνεχίζεται.

«Σε όλα τα υπόλοιπα συζητούμε, ακούμε εισηγήσεις και αξιοποιούμε απόψεις τόσο από τους φορείς όσο και από τη δημόσια διαβούλευση», είπε.

«Διάλογος δεν σημαίνει ότι γίνονται αποδεκτές όλες οι εισηγήσεις»

Η κ. Μιχαηλίδου απέρριψε την άποψη ότι η ύπαρξη διαφωνίας συνιστά απόδειξη έλλειψης διαλόγου.

«Διάλογος δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αποδεκτές όλες οι εισηγήσεις της μίας πλευράς. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι», ανέφερε.

Όπως είπε, διάλογος σημαίνει ανταλλαγή απόψεων και εξέταση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, με την τελική ευθύνη λήψης αποφάσεων να παραμένει στην κυβέρνηση.

«Στο τέλος, όμως, η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να προχωρήσει παρακάτω», σημείωσε.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαφοροποιήσεων

Αναφερόμενη στη συνάντηση με την ΟΛΤΕΚ, η υπουργός είπε ότι υπήρξαν ζητήματα στα οποία κρίθηκε αναγκαία περαιτέρω διευκρίνιση.

«Με την ΟΛΤΕΚ επιβεβαιώσαμε ότι σε ορισμένα σημεία χρειάζονται περισσότερες διευκρινίσεις και υπήρξαν χρήσιμες απόψεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε κάποιες επικαιροποιήσεις της πρότασης», δήλωσε.

Διευκρίνισε πάντως ότι η βασική διαφορά παραμένει ανοικτή.

«Παραμένει, βεβαίως, η ουσιαστική διαφωνία στο θέμα της μονιμοποίησης και είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό σημαίνει δημοκρατία και διάλογος», είπε.

Στόχος η κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η υπουργός Παιδείας γνωστοποίησε ότι στόχος είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό.

«Στη Βουλή θα συζητηθούν όλα τα θέματα», ανέφερε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι εξετάζεται ακόμη και η κατάθεση του νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

«Στόχος μας είναι να οδηγηθεί το νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό. Αν προλάβουμε και την επόμενη εβδομάδα, με τις μικρές αλλαγές και διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως προκύψουν, θα το καταθέσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως θα προωθηθεί στη Βουλή», κατέληξε.