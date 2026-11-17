Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 01:30, όταν αστυνομικοί μετέβησαν σε strip club επί της λεωφόρου Αθηνών για έλεγχο.

Στο κατάστημα βρισκόταν ο Τάσος Ποτσέπης, μαζί με τον γνωστό επιχειρηματία Ριχάρδο και τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

«Αν μπορείς, βγάλε με»

Κατά το δημοσίευμα, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι, ο Ποτσέπης φέρεται να τους εξύβρισε. Οι αστυνομικοί τού γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους και τον ενημέρωσαν ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε έλεγχο, ζητώντας του να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα.

Εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, απαντώντας σε έναν από τους αστυνομικούς «Αν μπορείς, βγάλε με».

Παρά τις συστάσεις που ακολούθησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνέχισε να προκαλεί τους αστυνομικούς, απειλώντας έναν από αυτούς με τη φράση «φύγε μην φας κάνα χαστούκι».

Αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίησή του

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ποτσέπης φέρεται να προέβαλε αντίσταση, επιχειρώντας να ξεφύγει, ενώ στην είσοδο του καταστήματος φέρεται να απώθησε βίαια έναν αστυνομικό.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα μετέβησαν ο Ριχάρδος και ο αδελφός του συλληφθέντος, οι οποίοι, σύμφωνα με το protothema.gr, ζήτησαν προφορικά συγγνώμη για τη συμπεριφορά του και αποχώρησαν.