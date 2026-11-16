Η πρώτη σεζόν αποτελείται από οκτώ επεισόδια και βασίζεται στο πρώτο μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling), «Harry Potter and the Philosopher's Stone». Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έχουν ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν (Dominic McLaughlin) ως Harry Potter, ο Άλαστερ Στάουτ (Alastair Stout) ως Ron Weasley και η Αραμπέλα Στάντον (Arabella Stanton) ως Hermione Granger.

Στο απόσπασμα φαίνεται η Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού δείπνου καλωσορίσματος. Οι μαθητές φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του καθηγητή Dumbledore (Τζον Λίθγκοου) και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, εκείνος χτυπά τα δάχτυλά του, με φαγητά, γλυκά και άλλα εδέσματα να εμφανίζονται ως διά μαγείας στα τραπέζια των τεσσάρων κοιτώνων.

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης σύντομο διάλογο ανάμεσα στον Dumbledore και την καθηγήτρια McGonagall (Τζάνετ ΜακΤίρ), για την εντυπωσιακή ομοιότητα του μικρού μάγου με τον πατέρα του, James. Η συγκεκριμένη σκηνή δεν υπάρχει ούτε στο βιβλίο ούτε στην ταινία.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», σημειώνει η McGonagall. «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Minerva. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του», απαντά ο Dumbledore.

Το απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το Dark Horizons, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν παράπονα για τον φωτισμό και το μοντάζ.

Άλλοι αστειεύτηκαν ότι το Χόγκουαρτς πλήττεται από τον πληθωρισμό, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που αντιπαραβάλλουν τα πλούσια εδέσματα της αρχικής ταινίας με εκείνα που εμφανίζονται στο απόσπασμα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Πάαπα Εσιέντου ως καθηγητής Snape, ο Νικ Φροστ ως Hagrid, ο Λιουκ Θάλον ως καθηγητής Quirrell, ο Πολ Γουάιτχαους ως Argus Filch και ο Τζόνι Φλιν ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ (Francesca Gardiner). Ο Μαρκ Μάιλοντ (Mark Mylod) συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθετεί αρκετά επεισόδια.

Η σειρά είναι παραγωγή του HBO, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV και Warner Bros. Television. Τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ