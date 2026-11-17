Η διαδικασία των τελικών αγορεύσεων στην υπόθεση του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:30, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας. Η υπόθεση αφορά την κατοχή 15 κιλών κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια.
Κατατέθηκαν οι αγορεύσεις για την υπόθεση Ζαβράντωνα - Παραμένει υπό κράτηση ο Γιώργος Χριστοδούλου
Στις 19 Νοεμβρίου συνεχίζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου η διαδικασία για την υπόθεση κατοχής 15 κιλών κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι δύο πλευρές κατέθεσαν τις γραπτές αγορεύσεις τους και το Δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για την Πέμπτη.
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουτζιουρής, ανέφερε ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε προφορικές αγορεύσεις και να απαντήσει στις θέσεις της Κατηγορούσας Αρχής.
Το Δικαστήριο διέταξε επίσης να παραμείνει ο κατηγορούμενος υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, κρίνοντας ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η κράτησή του.
Η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση, από το Εφετείο τον Μάιο του 2026, της ποινής φυλάκισης 22 ετών που είχε επιβληθεί στον Ζαβράντωνα, λόγω κακοδικίας.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.