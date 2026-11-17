Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι δύο πλευρές κατέθεσαν τις γραπτές αγορεύσεις τους και το Δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της διαδικασίας για την Πέμπτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Χρίστος Πουτζιουρής, ανέφερε ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε προφορικές αγορεύσεις και να απαντήσει στις θέσεις της Κατηγορούσας Αρχής.

Το Δικαστήριο διέταξε επίσης να παραμείνει ο κατηγορούμενος υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, κρίνοντας ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η κράτησή του.

Η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση, από το Εφετείο τον Μάιο του 2026, της ποινής φυλάκισης 22 ετών που είχε επιβληθεί στον Ζαβράντωνα, λόγω κακοδικίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ