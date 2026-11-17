Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ημερών στην ηγεσία του υπουργείου, ο κ. Σενέκης αναφέρθηκε ακόμη στην επαναδραστηριοποίηση κτηνοτροφικών μονάδων που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό, στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στη διαχείριση αποβλήτων και στις διαβουλεύσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Όπως είπε, το υπουργείο επιδίωξε κατά το πρώτο διάστημα να συναντηθεί με αγρότες, κοινότητες της υπαίθρου, ομάδες παραγωγών και αγροτικές οργανώσεις, ώστε να καταγράψει προβλήματα και εισηγήσεις και να διαμορφώσει πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Η υδατική ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και, σύμφωνα με τον ίδιο, το 43% του προϋπολογισμού του υπουργείου για το 2027 αφορά κυρίως έργα υποδομής για την ενίσχυσή της.

Στήριξη για το αυξημένο κόστος παραγωγής

Ο υπουργός χαρακτήρισε το αυξημένο κόστος παραγωγής σημαντικό πρόβλημα για τους παραγωγούς. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το αγροτικό πετρέλαιο κόστιζε €1,10 το λίτρο πριν από μερικούς μήνες, ενώ σήμερα κοστίζει €1,60, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά το κόστος παραγωγής, μεταξύ άλλων λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους.

Το υπουργείο υλοποίησε δύο προγράμματα μερικής επιδότησης για την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων και του αγροτικού πετρελαίου, συνολικού ύψους €2,5 εκατ., είπε. Παράλληλα, υπέβαλε τεκμηριωμένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άντλησε €4,6, τα οποία, όπως ανέφερε, θα διατεθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο στους παραγωγούς για απώλειες εισοδήματος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας έως το 2025. Η αναζήτηση διαθέσιμων πόρων και νομικών εργαλείων, πρόσθεσε, συνεχίζεται.

Επανεκκίνηση κτηνοτροφικών μονάδων

Για τον αφθώδη πυρετό, ο κ. Σενέκης είπε ότι συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και ότι μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ενεργός ιός. Ανέφερε πως οι θανατώσεις ήταν δύσκολο μέτρο, αλλά, με βάση τις ενδείξεις και τις παρατηρήσεις ευρωπαϊκών θεσμών, περιόρισαν την εξάπλωση του ιού, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά μακροπρόθεσμα προβλήματα στον κτηνοτροφικό τομέα.

Στόχος, είπε, είναι η ασφαλής επαναδραστηριοποίηση των μονάδων. Μία μονάδα έχει ήδη δεχθεί ζώα-δείκτες, ενώ αρκετές περιοχές αναμένεται να επαναδραστηριοποιηθούν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Μέχρι το τέλος του χρόνου εκτιμάται ότι θα μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν όλες οι πληγείσες περιοχές. Για τη διαδικασία έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής.

Έχουν ενεργοποιηθεί τρία μέτρα, σύμφωνα με τον υπουργό. Το πρώτο καλύπτει το 100% της απώλειας εισοδήματος των πληγεισών μονάδων που προτίθενται να επαναλειτουργήσουν, με βάση τα οικονομικά τους δεδομένα για το 2024 και το 2025. Το δεύτερο αφορά τη μετεγκατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της μελέτης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα. Το τρίτο αφορά σχέδιο εθελούσιας εξόδου από τη δραστηριότητα, με στόχο την αραίωση των κτηνοτροφικών περιοχών, όπως εισηγείται και η μελέτη.

Ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι έγινε διαχείριση της απώλειας παραγωγής σε σχέση με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι διαθέσιμες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος συνδέονται άμεσα με τη διαφύλαξη της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) του χαλλουμιού. Μετά την εμφάνιση του ιού εκδόθηκε διάταγμα που μείωσε στο 15% την ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος στις προδιαγραφές του χαλλουμιού ΠΟΠ. Το υπουργείο, είπε, θα επανέλθει με νέο διάταγμα την 1η Ιανουαρίου 2027.

Υδατική ασφάλεια και αφαλατώσεις

Ο υπουργός χαρακτήρισε την τρέχουσα επένδυση στην υδατική ασφάλεια τη σημαντικότερη και πλέον πολυδάπανη από τη δεκαετία του 1980, όταν δημιουργήθηκαν το Φράγμα Κούρη και ο Νότιος Αγωγός. Οι επενδύσεις ξεπερνούν τα €200 εκατ. και δρομολογούνται τέσσερις νέες μόνιμες μονάδες αφαλάτωσης, με στόχο το σύνολο των αναγκών ύδρευσης να καλύπτεται από αφαλατώσεις.

Μετά την επίτευξη αυτού του στόχου, το νερό που συλλέγεται στους υδατοφράκτες θα διατίθεται αποκλειστικά στους παραγωγούς, ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις διαθέσιμες ποσότητες και να σχεδιάζουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Σημαντική είναι, επίσης, η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και η εξοικονόμηση.

Ο κ. Σενέκης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο εγκατάστασης ακροφυσίων στις βρύσες, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. Όπως είπε, η συμμετοχή των πολιτών και η εγκατάσταση του μηχανισμού μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξοικονόμηση νερού, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

Απόβλητα και νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

Αναφερόμενος στο σχέδιο «Πληρώνω όσο πετώ» και στη διαχείριση αποβλήτων, ο υπουργός αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν λάθη, παραλείψεις και αστοχίες. Είπε ότι καταβάλλεται εντατική προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή του σχεδίου. Στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το υπουργείο κατέθεσε πρόταση για διάθεση €4,8 εκατ. σε κοινότητες και συμπλέγματα κοινοτήτων που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν τη διαδικασία, ώστε να στηριχθούν κατά την πρώτη, κρίσιμη τριετία της μετάβασης.

Για την επόμενη ΚΑΠ, ο κ. Σενέκης υπενθύμισε ότι η περίοδος 2023-2027 έδωσε τη δυνατότητα άντλησης €454 εκατ. Για την περίοδο 2028-2034, στόχος είναι η προσαρμογή της πολιτικής στις ανάγκες ενός νησιωτικού κράτους και στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, του αυξημένου κόστους παραγωγής και της δυσκολίας εξεύρεσης αγορών στο εξωτερικό.

Στην τελευταία συνεδρία του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο, είπε, επιτεύχθηκε χαλάρωση του πλαισίου τεκμηρίωσης της γεωργικής γης, ώστε να διευκολυνθεί η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων. Η δημόσια διαβούλευση στην ελεύθερη Κύπρο συνεχίζεται με παραγωγούς, ομάδες παραγωγών και αγροτικές οργανώσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα.

Περισσότεροι από 250 νέοι υπέβαλαν αίτηση για στήριξη στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης για εγκατάσταση νέων γεωργών, ανέφερε ο υπουργός. Το ποσό των €7,5 εκατ. που είχε διατεθεί υπερκαλύφθηκε και οι αιτήσεις έφτασαν τα €9,5 εκατ. Σύμφωνα με τον κ. Σενέκη, με πρόσφατη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η διαφορά θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν όλοι οι νέοι που θέλουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι η προσέλκυση νέων αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση και ότι η έξυπνη γεωργία μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα.

Αναζήτηση πόρων και το 2027

Στις προτεραιότητες του προϋπολογισμού του υπουργείου για το 2027 περιλαμβάνονται η ενίσχυση των υποδομών υδατικής ασφάλειας, η ασφαλής επαναδραστηριοποίηση μονάδων που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό και η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, είπε ο κ. Σενέκης.

Πρόσθεσε ότι το αυξημένο κόστος επιβαρύνει και τους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες εισαγωγές προϊόντων, που συχνά διατίθενται σε πιο ελκυστικές τιμές. Το υπουργείο, ανέφερε, επιδιώκει να εξασφαλίσει μέσα στο 2027 πόρους για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους, ενώ η προσπάθεια άντλησης ευρωπαϊκών πόρων συνεχίζεται. Για σχετικά αιτήματα χρειάζονται συμμαχίες με άλλα κράτη-μέλη, είπε, προσθέτοντας ότι θα επιδιωχθεί στήριξη του αγροτικού τομέα τόσο από ενωσιακούς όσο και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ