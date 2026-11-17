Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Συνδέσμου, οι εισηγήσεις αφορούν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την υλοποίηση οικιστικών αναπτύξεων και να ενισχύσουν την προσφορά κατοικιών.

Ο Σύνδεσμος εισηγείται να οριστούν αρμόδιος υπουργός και συντονιστής, ενώ η Προεδρία θα παρακολουθεί την εφαρμογή του σχεδίου. Μεταξύ των στόχων είναι η καταγραφή των εκκρεμών οικιστικών αιτήσεων μέσα σε 30 ημέρες και η έκδοση αιτιολογημένων τελικών αποφάσεων έως την 100ή ημέρα για τουλάχιστον το 30% των πλήρων αιτήσεων που, κατά την έναρξη του σχεδίου, εκκρεμούν για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν ακόμη δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλες διαβουλεύσεις, στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού και περαιτέρω βελτίωση του συστήματος «Ιππόδαμος». Προτείνεται, επίσης, να δημοσιοποιείται η πρόοδος κάθε μήνα.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος προτείνει μέτρα για τις τεκμηριωμένες ελλείψεις εργατικού δυναμικού, κοστολογημένες χρηματοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις, αξιοποίηση κρατικής γης και ενίσχυση της συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Επανέλαβε τη θέση του ότι ο στεγαστικός σχεδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται στη συστηματική καταγραφή των πραγματικών αναγκών και σε συγκεκριμένους, ετήσιους και μετρήσιμους στόχους.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Μισιρλής, δήλωσε ότι «η αξία κάθε μεταρρύθμισης φαίνεται στις κατοικίες που παραδίδονται και στις επιλογές που αποκτούν οι οικογένειες».

Όπως ανέφερε, οι προτάσεις στοχεύουν σε συγκεκριμένα εμπόδια και συνοδεύονται από υπευθύνους και μετρήσιμους στόχους. Πρόσθεσε ότι η πολιτική κατεύθυνση της Προεδρίας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων μπορούν να προσφέρουν στην αγορά τη βεβαιότητα που χρειάζεται για να προχωρήσει σε έργα.

Ο Σύνδεσμος επαναβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος να συμβάλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, θέτοντας στη διάθεση της πολιτείας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των μελών του, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ