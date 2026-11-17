Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 07:00 το πρωί στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova, στην περιοχή Prague 3, σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό σταθμό της τσεχικής πρωτεύουσας.

Αρκετοί σοβαρά τραυματίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο τρένα κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα και η σύγκρουση δεν χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα καταστροφική από τις πυροσβεστικές αρχές.

Παρ' όλα αυτά, στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, ενώ οι αρχές ενεργοποίησαν αυξημένο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας για τη διαχείριση των τραυματιών.

Η αστυνομία έκανε λόγο για τραυματισμό «μερικών δεκάδων» επιβατών, ενώ οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της Πράγας ανακοίνωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης. Η πλειονότητα των τραυματισμών, ωστόσο, εκτιμάται ότι είναι ελαφριάς μορφής.

🚨🇨🇿 Czech Republic: Two trains have collided on an overpass near Prague’s Main Railway Station on Seifertova Street. Several people have been injured, and emergency services are responding. #Prague #CzechRepublic #TrainAccident #TrainCollision #EmergencyServices #Europe https://t.co/l0pRU4RCdq — Journalist Jyoti magan 🇮🇳 (@jyotimagan555) November 17, 2026

Μεγάλα προβλήματα στα δρομολόγια

Η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη σιδηροδρομική κυκλοφορία γύρω από τον κεντρικό σταθμό της Πράγας, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι οι διαταραχές θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες.

Αρκετά δρομολόγια τερματίζονται ή ξεκινούν από τους σταθμούς Praha-Vysočany και Praha-Libeň αντί του κεντρικού σταθμού, ενώ ορισμένα τρένα εκτρέπονται μέσω του σταθμού Praha-Holešovice.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία České dráhy (ČD) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι μπορούν να χρησιμοποιούν επιλεγμένες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς της Πράγας ως εναλλακτική λύση.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η σύγκρουση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σιδηροδρομικά περιστατικά που έχει καταγραφεί φέτος στο κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις χιλιάδων επιβατών.