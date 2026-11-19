Με ένα ακόμη τραγούδι να κυκλοφορεί με τίτλο «OUD», μιλά στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για την παρουσία της στην Eurovision 2026, τη διεθνή επιτυχία και όσα ετοιμάζει.

Η συμμετοχή της στον κορυφαίο διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε τον περασμένο Μάιο στη Βιέννη αποτέλεσε τον σημαντικότερο σταθμό της καριέρας της. Αν και η σκηνή ενός τέτοιου θεσμού κρύβει τεράστιες απαιτήσεις, το συναίσθημα της ανταπόκρισης του κοινού επισκίασε κάθε δυσκολία.

«Ήταν μαγικά και σίγουρα δύσκολα. Είχα στιγμές που δεν περίμενα να έχω τόσο πολύ άγχος, αλλά είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα. Ήταν υπέροχα. Δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια πόσο μαγικό ήταν το συναίσθημα πάνω στη σκηνή. Και αυτό που με κάνει περισσότερο περήφανη από τη Eurovision είναι το ίδιο το τραγούδι, πόσο πολύ το αγάπησε ο κόσμος» είπε η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Αφήνοντας πίσω τη δική της συμμετοχή, έστειλε τις ευχές της στον Γιώργο Περρή, ο οποίος παίρνει φέτος τη σκυτάλη για την Κύπρο: «Έχει υπέροχη φωνή και θα δούμε κάτι καινούργιο για την Κύπρο, πολύ διαφορετικό από το «JALLA». Ανυπομονώ να ακούσω το τραγούδι και του εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή επιτυχία».

Όσο για το τι θα τον συμβούλευε για το ταξίδι που μόλις ξεκίνησε για εκείνον, η ίδια ήταν ξεκάθαρη: «Θα του έλεγα να το απολαύσει και να σκέφτεται μόνο το τραγούδι και τη σκηνή. Όλα τα υπόλοιπα, οι δημόσιες σχέσεις, τα ταξίδια, απαιτούν πολλή ενέργεια και πρέπει να προσέξει να μην κουραστεί. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το τραγούδι και όσα θα συμβούν στη σκηνή».

Αν και η εμπειρία της στο διαγωνισμό της άφησε αξέχαστες αναμνήσεις, μια νέα συμμετοχή δεν βρίσκεται στα σχέδιά της: «Δεν είναι κάτι που έχω στα άμεσα πλάνα μου, να πω δηλαδή «ναι, θέλω να ξαναπάω στη Eurovision» αλλά ποτέ δεν λέω ποτέ. Αυτό είναι στα χέρια του Θεού, θα δείξει τι επιφυλάσσει το μέλλον για μένα. Πιστεύω πως τώρα βρίσκομαι σε ένα νέο κεφάλαιο και έχω όλη την προσοχή μου στραμμένη εκεί».

Το «JALLA» το οποίο συνυπόγραψε με τους Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρη Κάλπο, Τρέι Κουά και Charalambous Kallona, συνδυάζει τη σύγχρονη pop αισθητική με έθνικ ρυθμούς και αυθεντική κυπριακή ψυχή. Μετά την Eurovision, το τραγούδι σκαρφάλωσε στο Νο.1 των Spotify και Apple Music σε Κύπρο και Ελλάδα, εισήλθε στο Top 20 δεκάδων ευρωπαϊκών αγορών μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία και η Ισλανδία ενώ κυκλοφόρησε και σε δύο επίσημα remix: μια Afro-house διασκευή με την παραγωγό Gigi και μια αραβική εκδοχή με τον Oualid.

Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η είσοδός του στο No.64 του UK Official Singles Chart Top 100, καθιστώντας την Antigoni την πρώτη καλλιτέχνιδα από την Κύπρο που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

«Ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι, από την αρχή φτιαγμένο με αγάπη από κάθε δημιουργό και παραγωγό που συμμετείχε. Για μένα ήταν σημαντικό να βάλω στο τραγούδι κυπριακά στοιχεία, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στη Eurovision. Δεν είχαμε ξανακούσει την κυπριακή διάλεκτο στον διαγωνισμό και όχι μόνο τη λέξη «JALLA» αλλά και άλλες φράσεις που πλέον έχουν γίνει ατάκες. Δεν ήθελα να ανέβω στη σκηνή της Eurovision ως Antigoni, ήθελα να εκπροσωπήσω την Κύπρο και όλα όσα έχουμε εκεί» εξήγησε.

Μετά τον διαγωνισμό ακολούθησε μια περίοδος γεμάτη εμφανίσεις και έντονες συγκινήσεις εντός και εκτός συνόρων.

«Ήμουν σε έναν τρελό ρυθμό, με συναυλίες παντού. Η συναυλία στην Κύπρο ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πριν από λίγες εβδομάδες ολοκλήρωσα και το πρώτο μου ευρωπαϊκό τουρ, κάτι που ονειρευόμουν και ήταν πολύ διασκεδαστικό. Πήγαμε στη Βουλγαρία, την Πολωνία, το Άμστερνταμ, τη Γερμανία και ο κόσμος τραγουδούσε τόσο το «JALLA» όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια μου. Τώρα ετοιμάζω καινούργια μουσική και το επόμενο πρότζεκτ μου για το 2027» ανέφερε.

«Το "OUD" είναι ένα χορευτικό τραγούδι που μιλά για τον έρωτα. Θέλησα να συνεχίσω τη χαρούμενη και χορευτική διάθεση του «JALLA», προτού ξεκινήσω το ταξίδι για το άλμπουμ μου, το οποίο θα έχει και άλλους ήχους» πρόσθεσε.

Η δημιουργία του πρώτου προσωπικού δίσκου αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

«Βρίσκομαι στο στούντιο στο Λονδίνο, ενώ θα ταξιδέψω και στη Νέα Υόρκη για να βρω τον ιδανικό ήχο και τις συνεργασίες που θέλω να κάνω. Θα πάρω τον χρόνο μου ώστε να το κάνω σωστά. Δεν θέλω να βιαστώ» τόνισε.

Με τον ίδιο ενθουσιασμό, μοιράστηκε και το μεγαλύτερο όνειρό της. «Θέλω να τραγουδάω και να γράφω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Αυτό που συνέβη με το «JALLA» εύχομαι να συμβεί δέκα φορές πιο δυνατά, ώστε να μπορώ να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου, να δίνω συναυλίες και να χτίσω γερές βάσεις για να υπηρετώ τη μουσική την οποία θα αγαπώ για πάντα» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ