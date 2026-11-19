Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύθηκε από το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και περιλαμβάνει τέσσερα σημεία, στα οποία οι τρεις χώρες καταγράφουν τις κοινές τους θέσεις για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, την ενεργειακή ασφάλεια, τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και την αποτροπή πυρηνικού πολέμου.

Στο προοίμιο της διακήρυξης αναφέρεται ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησαν εκτενή ανταλλαγή απόψεων για τη διεθνή κατάσταση και δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τη στρατηγική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια.

«Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί»

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το τέταρτο σημείο της διακήρυξης, στο οποίο οι τρεις ηγέτες επαναβεβαιώνουν ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί».

Παράλληλα, Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Η διακήρυξη δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων ούτε χρονοδιάγραμμα επίτευξης σχετικής συμφωνίας.

Μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και ενεργειακή συνεργασία

Στο πρώτο σημείο, οι τρεις χώρες, ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεσμεύονται να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη βασική αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Το δεύτερο σημείο αφορά την ενέργεια. Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου προς όφελος όλων των κρατών, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της σταθερής ροής ενεργειακών προϊόντων.

Αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Στο τρίτο σημείο, οι ηγέτες αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της αρχής της συναίνεσης των κρατών και του σεβασμού των ασυλιών των κρατικών αξιωματούχων.

Συμφωνούν, παράλληλα, ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι αντίστοιχοι θεσμοί δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους.

Πρόκειται για μία από τις πιο αξιοσημείωτες αναφορές του κοινού κειμένου, δεδομένου ότι αφορά ευθέως τα όρια άσκησης της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης.

Καμία αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά το γεγονός πως ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε στην ατζέντα της τριμερούς συνάντησης, η κοινή διακήρυξη δεν περιλαμβάνει καμία ρητή αναφορά στη ρωσική εισβολή, σε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός ή σε ειρηνευτική συμφωνία.

Επίσης, δεν γίνεται ειδική μνεία σε άλλες περιφερειακές συγκρούσεις.

Το κοινό κείμενο περιορίζεται σε τέσσερις γενικές κατευθύνσεις συνεργασίας, χωρίς να καταγράφει συγκεκριμένο μηχανισμό εφαρμογής ή δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Η έκδοση της διακήρυξης αποτελεί το πρώτο επίσημο κοινό αποτέλεσμα της ιστορικής συνάντησης των τριών ηγετών, με τις δεσμεύσεις τους να επικεντρώνονται στη διεθνή ασφάλεια, τη λειτουργία των διεθνών θεσμών και τη διαχείριση των πυρηνικών κινδύνων.

Το πλήρες κείμενο της κοινής διακήρυξης:

Ο Σι Τζινπίνγκ, Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, συναντήθηκαν στη Σεντζέν στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Οι αρχηγοί κρατών της Ρωσίας και των ΗΠΑ εξέφρασαν την εκτίμησή τους προς την Κίνα για τη φιλοξενία αυτής της ιστορικής τριμερούς Συνόδου Κορυφής.

Οι τρεις αρχηγοί κρατών προχώρησαν σε εις βάθος ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα διεθνή κατάσταση και δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν τη στρατηγική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια.

1. Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπληρώνει τη θεμελιώδη αποστολή του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

2. Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να αυξήσουν την παραγωγή και την προσφορά προϊόντων διύλισης πετρελαίου προς όφελος όλων των κρατών. Επαναβεβαίωσαν τη σημασία της σταθερής ροής ενεργειακών προϊόντων.

3. Οι τρεις αρχηγοί κρατών αναγνώρισαν ότι η αρχή της συναίνεσης των κρατών και ο σεβασμός των ασυλιών των κρατικών αξιωματούχων είναι υψίστης σημασίας και συμφώνησαν ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους.

4. Οι τρεις αρχηγοί κρατών επαναβεβαίωσαν ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. Οι τρεις χώρες θα διεξαγάγουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Πηγή: Xinhua