Μιλώντας στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2027, ο Χακάν Φιντάν επανέφερε την πάγια τουρκική θέση για το Κυπριακό, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση θα πρέπει να βασίζεται, κατά την Άγκυρα, στις πραγματικότητες που επικρατούν στο νησί.

«Τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία την πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη και υπερασπιζόμαστε σε κάθε πλατφόρμα τον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε το Κυπριακό «εθνική υπόθεση» για την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η χώρα του συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας, όπως είπε, δίκαιης και μόνιμης λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί.

Αναφερόμενος στην ευρύτερη περιοχή, υποστήριξε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελούν περιοχές σταθερότητας και ευημερίας και όχι αντιπαραθέσεων.

«Για να μπορέσουν το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπούν σε περιοχές σταθερότητας και ευημερίας, είναι σημαντικό να επικρατήσει μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών», δήλωσε.

Αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει τη διατήρηση του διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αθήνα, στη βάση της πολιτικής που έχει χαράξει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Υπενθύμισε ότι τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η έκτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας, υπό την προεδρία του Ερντογάν και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Βασικός μας στόχος στις σχέσεις με την Ελλάδα είναι να προχωρήσουμε με πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η καταλληλότερη πορεία για τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών», ανέφερε.

Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να αντιδρά σε ενέργειες που, κατά την εκτίμησή της, θίγουν τα εθνικά της συμφέροντα ή τα δικαιώματα των ομογενών της στη Δυτική Θράκη και στα Δωδεκάνησα.

Στήριξη στη συμφωνία Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στην τοποθέτησή του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική συνεργασία της Τουρκίας με το Αζερμπαϊτζάν, στη βάση της αρχής «Ένα έθνος, δύο κράτη».

Σύμφωνα με τον Φιντάν, η στενή σχέση Άγκυρας και Μπακού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Τόνισε, παράλληλα, ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στις προσπάθειες για την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι ο Νότιος Καύκασος να πάψει να συνδέεται με παγωμένες συγκρούσεις και να εξελιχθεί σε περιοχή που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, συνεργασία και οικονομική ανάπτυξη.