Ολοκληρώθηκε στη Σεντζέν της Κίνας η τριμερής συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της Συνόδου APEC.
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Στο επίκεντρο των δημόσιων τοποθετήσεων βρέθηκαν η διεθνής ασφάλεια, ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης και η ανάγκη περιορισμού των εξοπλισμών. Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί», υπογραμμίζοντας την ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις των τριών κυβερνήσεων και στο κατά πόσον οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η δημοσίευση κοινής διακήρυξης.
Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Associated Press, protothema.gr, iefimerida.gr, cnn.gr, ertnews
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