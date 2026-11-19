Από μια σχετικά μικρή παραθαλάσσια πόλη σε μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές και οικονομικές μητροπόλεις του πλανήτη μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες η Σεντζέν (Shenzhen), στη νότια Κίνα. Η πόλη, που βρίσκεται δίπλα στο Χονγκ Κονγκ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και της μετάβασής της από τη βιομηχανική παραγωγή στην τεχνολογική καινοτομία.

Η Σεντζέν βρίσκεται στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού των Μαργαριταριών, και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα οικονομικά κέντρα της Κίνας. Η ανάπτυξή της συνδέεται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησε ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν το Πεκίνο άρχισε να ανοίγει σταδιακά την κινεζική οικονομία στις ξένες επενδύσεις και στο διεθνές εμπόριο.

Το 1980 η Σεντζέν ανακηρύχθηκε μία από τις πρώτες Ειδικές Οικονομικές Ζώνες της Κίνας, αποκτώντας ευνοϊκότερο καθεστώς για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η απόφαση αυτή αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην ιστορία της.

Η μεταμόρφωση υπήρξε εντυπωσιακή. Εκεί όπου πριν από μερικές δεκαετίες υπήρχαν μικροί οικισμοί, αγροτικές εκτάσεις και αλιευτικές κοινότητες, σήμερα υψώνονται ουρανοξύστες, λειτουργούν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αναπτύσσονται ορισμένες από τις σημαντικότερες τεχνολογίες της εποχής μας.

Μια μητρόπολη 18 εκατομμυρίων κατοίκων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Σεντζέν, ο πληθυσμός της πόλης έφτασε τα 18,25 εκατομμύρια κατοίκους στο τέλος του 2025. Το ΑΕΠ της ανήλθε σε περίπου 3,87 τρισεκατομμύρια γουάν, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,5%.

Η οικονομική της ισχύς στηρίζεται στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, στις εξαγωγές, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην έρευνα. Στην πόλη έχουν την έδρα τους ή σημαντικές εγκαταστάσεις εταιρείες όπως η Huawei, η Tencent, η DJI και η BYD, οι οποίες δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στις τηλεπικοινωνίες, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Σεντζέν έχει αποκτήσει διεθνή φήμη ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών. Η περιοχή Χουατσιάνγκμπεϊ (Huaqiangbei), γνωστή για τις αγορές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, αποτελεί σημείο αναφοράς για επιχειρηματίες, μηχανικούς και κατασκευαστές από ολόκληρο τον κόσμο.

Γιατί επιλέχθηκε για την APEC

Η επιλογή της Σεντζέν για τη 33η Σύνοδο Ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2026, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Η κινεζική ηγεσία προβάλλει την πόλη ως παράδειγμα της οικονομικής ανάπτυξης που ακολούθησε το άνοιγμα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η φετινή σύνοδος πραγματοποιείται με κεντρικό θέμα την οικοδόμηση μιας κοινότητας Ασίας – Ειρηνικού με κοινή ευημερία, ενώ οι βασικές προτεραιότητες είναι το άνοιγμα των αγορών, η καινοτομία και η συνεργασία.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως το διεθνές εμπόριο, οι επενδύσεις, η ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και η τεχνητή νοημοσύνη. Η APEC περιλαμβάνει 21 οικονομίες της περιοχής Ασίας – Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ρωσία.

Για την Κίνα, η διοργάνωση αποτελεί επίσης ευκαιρία να παρουσιάσει τη Σεντζέν ως σύμβολο της τεχνολογικής και βιομηχανικής της προόδου. Είναι η τρίτη φορά που η χώρα φιλοξενεί τη Σύνοδο Ηγετών της APEC, μετά τη Σαγκάη το 2001 και το Πεκίνο το 2014.

Η Σεντζέν, επομένως, δεν αποτελεί απλώς τον τόπο διεξαγωγής μιας διεθνούς συνόδου. Η ίδια η ιστορία της αποτυπώνει την οικονομική μεταμόρφωση της Κίνας και τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη και στο διεθνές εμπόριο των επόμενων δεκαετιών.