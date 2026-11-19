Ο επικεφαλής της Tesla επισκέφθηκε τη Σεντζέν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), έχοντας μαζί του τον εξάχρονο γιο του, X.

Σε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων, που δημοσιεύθηκε από τον λογαριασμό Yuyuan Tantian, ο οποίος συνδέεται με την κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV, ο Μασκ εμφανίζεται να ρωτά τον γιο του εάν αγαπά την Κίνα, με το παιδί να απαντά καταφατικά και τους δύο να ξεσπούν σε γέλια.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός επιχειρηματίας εξήγησε ότι ο γιος του επιθυμούσε εδώ και αρκετό καιρό να επισκεφθεί την Κίνα, καθώς εκεί κατασκευάζονται πολλά από τα παιχνίδια του.

«Η Κίνα κατασκευάζει τα πάντα, σχεδόν τα πάντα. Είναι ένας παράδεισος παιχνιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, πρόκειται για την πρώτη δημόσια επίσκεψη του Μασκ στη Σεντζέν, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια σε άλλες κινεζικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Πεκίνο και η Σαγκάη.

Ο Μασκ βρίσκεται στην Κίνα ως μέλος της αμερικανικής επιχειρηματικής αποστολής που συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη σύνοδο του APEC.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο μικρός X συγκεντρώνει την προσοχή των κινεζικών μέσων ενημέρωσης. Όπως είχε μεταδώσει η South China Morning Post, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο τον περασμένο Μάιο, είχε εμφανιστεί με παραδοσιακού τύπου κινεζικό σακάκι και τσάντα με σχέδιο που παρέπεμπε σε τίγρη. Οι φωτογραφίες του είχαν κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, με τα συγκεκριμένα αντικείμενα να εξαντλούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών.