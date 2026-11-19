Η κίνηση της ΕΚΟ αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της χειμερινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών των νοικοκυριών για θέρμανση, ενώ αναδεικνύει και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της ακρίβειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα προσφορά αφορά τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και την κηροζίνη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση 5% στην τιμή για όλους τους καταναλωτές που προμηθεύονται τα συγκεκριμένα καύσιμα από τα πρατήρια της ΕΚΟ.

Επιπρόσθετα, όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή EKO Smile εξασφαλίζουν ακόμη 5% όφελος, ανεβάζοντας τη συνολική έκπτωση στο 10%. Με βάση τις σημερινές τιμές, το συνολικό όφελος μπορεί να φθάσει έως και τα 15 σεντ ανά λίτρο.

Παράλληλα, η εταιρεία επαναφέρει την προσφορά έκπτωσης 5% σε όλα τα καύσιμα κίνησης για τους ιδιώτες πελάτες που αξιοποιούν την εφαρμογή EKO Smile. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία επεκτείνεται και στις καθημερινές μετακινήσεις, πέραν των αναγκών θέρμανσης.

Η έκπτωση για τα καύσιμα θέρμανσης παρέχεται ανεξάρτητα από τη χρήση της εφαρμογής, ενώ το πρόσθετο όφελος μέσω του EKO Smile προϋποθέτει την αξιοποίησή της. Για όλες τις προσφορές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Χαιρετίζει ο Χριστοδουλίδης

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε την απόφαση της ΕΚΟ, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη πράξη ευθύνης σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες χρειάζονται περισσότερο στήριξη. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των καυσίμων, της ενέργειας και του λιανικού εμπορίου να εξετάσουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Όπως ανέφερε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις αποφάσεις του κράτους, αλλά απαιτεί μια ευρύτερη συμμαχία ευθύνης, στην οποία κάθε πλευρά θα συνεισφέρει όσα της αναλογούν.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αποφάσεις του κράτους. Χρειάζεται μια συμμαχία ευθύνης, στην οποία ο καθένας συνεισφέρει όσα του αναλογούν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπεραμύνθηκε παράλληλα της κυβερνητικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει πέραν του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη νοικοκυριών, εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Ειδική αναφορά έκανε στη νέα δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, με την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, η συνολική στήριξη αυξάνεται κατά επιπλέον 160 εκατ. ευρώ.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, η μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, η μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, καθώς και έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Νέα μέτρα ενόψει εορτών

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και σε νέα έκτακτα μέτρα, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα ενόψει των εορτών. Όπως προανήγγειλε, από τις νέες παρεμβάσεις θα επωφεληθεί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το δημοσιονομικό κόστος τους.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τη δυνατότητα συνέχισης των μέτρων στήριξης με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας επιτρέπει στο κράτος να παρεμβαίνει όταν προκύπτει ανάγκη.

Στη δήλωσή του υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και δημόσιο χρέος κάτω από το 50% του ΑΕΠ, αποδίδοντας τα αποτελέσματα αυτά στην επιλογή της κυβέρνησης να διατηρήσει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα.

«Η σταθερότητα αυτή δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Είναι η δυνατότητα του κράτους να στέκεται δίπλα στον πολίτη τη στιγμή που το χρειάζεται», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η κυβερνητική προσέγγιση εστιάζει στην προστασία των ευάλωτων ομάδων, στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην εφαρμογή μέτρων που είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά βιώσιμα.