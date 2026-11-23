Η δημοτικότητά της είναι τόσο μεγάλη, ώστε οι κάτοικοι αποφάσισαν να της αφιερώσουν ένα μπρούτζινο άγαλμα στο κέντρο της πόλης.

Τα αποκαλυπτήρια προγραμματίστηκαν για την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, έξω από το φιλανθρωπικό κατάστημα Julia's House, στην οδό South Street. Κάτοικοι και φιλόζωοι συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη διάσημη τετράποδη συμπολίτισσά τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα που εμφανίστηκε στις 23 Νοεμβρίου, η Σούζι απουσίαζε από τη δική της γιορτή, καθώς φέρεται να είχε βρει καταφύγιο σε ένα κατάστημα Co-op, αποφεύγοντας τη βροχή.

Μια γάτα με χιλιάδες θαυμαστές

Η Σούζι έγινε γνωστή χάρη στην ανεξάρτητη προσωπικότητά της και στις συνεχείς επισκέψεις της σε επιχειρήσεις του Ντόρτσεστερ.

Μάλιστα, οι περιπέτειές της ενέπνευσαν τη δημιουργία ημερολογίου, καρτ ποστάλ και βιβλίου, ενώ οι σχετικές πρωτοβουλίες είχαν και φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Το άγαλμα φιλοτέχνησε η γλύπτρια Άμα Μένες, η οποία επέλεξε να παρουσιάσει τη Σούζι με στοιχεία που παραπέμπουν στη ρωμαϊκή ιστορία της πόλης.

Η διάσημη γάτα εμφανίζεται με διακοσμητικά στοιχεία στον λαιμό, ενώ στο γλυπτό περιλαμβάνεται και αναφορά στα αποτυπώματα των ποδιών της.

Η ιστορία αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι πολιτικός, καλλιτέχνης ή ιστορική προσωπικότητα για να αποκτήσει το δικό του άγαλμα. Μερικές φορές αρκεί να είναι μια γάτα με έντονη προσωπικότητα και μερικές χιλιάδες θαυμαστές.

Και στην περίπτωση της Σούζι, ακόμη και η απουσία από τα αποκαλυπτήρια φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα της.