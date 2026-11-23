Ο κ. Ουστέλ παρουσίασε στην κατεχόμενη πόλη το «Όραμα 2033» του κόμματός του. Σύμφωνα με τ/κ μέσα ενημέρωσης, είπε ότι οι εργασίες για το «σχέδιο νέων Βαρωσίων» βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και δύο χρόνια. Στόχοι του είναι η ενίσχυση του τουριστικού δυναμικού της πόλης και της οικονομίας της, καθώς και η αναζωογόνηση της παραλιακής ζωής. Το χαρακτήρισε ένα από τα «μεγαλύτερα διαρθρωτικά έργα» που περιλαμβάνονται στο προεκλογικό μανιφέστο του κόμματος.

Ο Ουστέλ ανέφερε ότι το «πανεπιστήμιο» Ανατολικής Μεσογείου (DAÜ) άλλαξε τη μοίρα της Αμμοχώστου και πρόσθεσε ότι το νέο έργο θα καθορίσει το μέλλον της πόλης. Όπως είπε, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού και των τουριστών στις παραλίες, στην παραμονή τους για περισσότερο χρόνο στις παράκτιες περιοχές και στην επέκταση της διάρκειας παραμονής τους στην Αμμόχωστο.

Στο προωθητικό βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες του σχεδίου. Τα πρώτα 100 μέτρα της ακτής προβλέπεται να παραμείνουν χωρίς δόμηση, ενώ τουλάχιστον το 75% της έκτασης θα είναι διαθέσιμο για άμεση χρήση από το κοινό.

Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία συνεχούς παραλιακού πεζόδρομου, μήκους ίδιου με την υφιστάμενη παραλία των Βαρωσίων, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται περίπτερα, καφετέριες και εστιατόρια, καθώς και κτίρια για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βοτανικός κήπος, κέντρο νεότητας και συνεδριακό κέντρο είναι μεταξύ των υποδομών που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα συμβάλουν στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αμμοχώστου.

Προβλέπονται ακόμη ποδηλατόδρομοι, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, γήπεδα τένις και κέντρο θαλάσσιων σπορ. Στο τμήμα με την ονομασία «Mini Island Park» σχεδιάζεται να εκτίθενται μινιατούρες ιστορικών μνημείων της Κύπρου, ώστε οι επισκέπτες να έρχονται σε επαφή με την ιστορία του νησιού.

Ο σχεδιασμός του έργου αναμένεται να καθοριστεί σε συνεργασία με το «πανεπιστήμιο» Ανατολικής Μεσογείου, μέσω «ανοιχτού διαγωνισμού για τους αρχιτέκτονες και τους πολεοδόμους που δραστηριοποιούνται στη χώρα». Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, οι εγκαταστάσεις και οι εμπορικοί χώροι θα τεθούν σε λειτουργία κατά το τέταρτο έτος του έργου.

Ο Ουστέλ είπε ότι η Αμμόχωστος έχει τη δυναμική «να γίνει ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου». Υποστήριξε ότι η τουριστική κίνηση που δημιουργούσαν τα Βαρώσια τη δεκαετία του 1960 μπορεί να μεταφερθεί στο κέντρο της Αμμοχώστου και ανέφερε ότι στόχος είναι η δραστηριότητα που θα ξεκινήσει από την ακτή να επεκταθεί και στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ