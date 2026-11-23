Περίπου 150 ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένος για τις 18 Απριλίου 2027, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν την υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Οι ίδιες εκτιμήσεις τη θέλουν να εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου 2027.
Δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Λεπέν να επικρατεί στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών
Η Μαρίν Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με ανάλυση δημοσκοπήσεων που δημοσιεύει η Le Monde. Τα ποσοστά της κυμαίνονται από 32,3% έως 35,8%.
Σύμφωνα με ανάλυση δημοσκοπήσεων των τελευταίων μηνών που δημοσιεύει η εφημερίδα Le Monde, η Λεπέν εμφανίζεται να συγκεντρώνει στον πρώτο γύρο ποσοστό από 32,3% έως 35,8%.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς και της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, με ποσοστό από 16,6% έως 19,3%. Κατά το τελευταίο δίμηνο τα ποσοστά του κινούνται ανοδικά, ενώ εκείνα της Λεπέν παρουσιάζουν σχετική κάμψη.
Τρίτος εμφανίζεται ο Εντουάρ Φιλίπ, πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, με ποσοστό από 10,9% έως 13,5%. Τα ποσοστά του έχουν μειωθεί σημαντικά από τον Σεπτέμβριο και μετά.
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ραφαέλ Γκλιξμάν, με ποσοστό από 10,2% έως 12,6%, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης τους τελευταίους δύο μήνες.
Πέμπτος εμφανίζεται ο ρεπουμπλικανός δήμαρχος των Κανών, Νταβίντ Λινάρντ, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του πριν από περίπου δύο μήνες. Στην παρούσα φάση συγκεντρώνει ποσοστό από 8,2% έως 11%, με ανοδική τάση.
Στην έκτη θέση εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, παρότι δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα, με ποσοστό από 4,1% έως 10,2%. Ακολουθούν ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν Γκαμπριέλ Ατάλ, με 5,2% έως 7,1%, και ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Μπρουνό Ρεταγιό, με 4,6% έως 6,5%.
Στον δεύτερο γύρο, η Λεπέν εμφανίζεται να επικρατεί ανεξάρτητα από τον αντίπαλό της. Εάν αναμετρηθεί με τον Εντουάρ Φιλίπ, συγκεντρώνει ποσοστό από 53% έως 56% —το χαμηλότερο ποσοστό επικράτησής της στα σενάρια που εξετάζονται. Σε περίπτωση αναμέτρησης με τον Μελανσόν, το ποσοστό της εκτιμάται από 67% έως 68%.
Περίπου 30 πρόσωπα έχουν αφήσει μέχρι στιγμής να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να διεκδικήσουν την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Για να είναι κάποιος επισήμως υποψήφιος, θα πρέπει έως τις 12 Μαρτίου 2027 να υποβάλει αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τουλάχιστον 500 υπογραφές υποστήριξης εκλεγμένων αντιπροσώπων στη Γαλλία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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