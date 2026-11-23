Την περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία του αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, γνωστοποιώντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι υπέστη τροφική δηλητηρίαση.
Τροφική δηλητηρίαση υπέστη ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Η ασπρόμαυρη φωτογραφία και το μήνυμα στους θαυμαστές του
Μια δύσκολη ημέρα πέρασε ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος μοιράστηκε την περιπέτεια της υγείας του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram
Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε τη Δευτέρα (23/11) ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος.
Μέσα από την ανάρτησή του, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση που αντιμετωπίζει, περιγράφοντας τη μέρα του ως ιδιαίτερα δύσκολη.
«Έχω πάθει τροφική δηλητηρίαση και ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Παρά την ταλαιπωρία του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές του, προσθέτοντας: «Σας στέλνω όλη μου την αγάπη».
Ο τραγουδιστής δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη την τροφική δηλητηρίαση.
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