Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου αστυνομικού μυθιστορήματος της Ελευθερίας Μεταξά, με τίτλο «Συλλέκτης Ψυχών», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας.

Η συγγραφέας βρέθηκε στην εκπομπή του DIMITRI G στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 & 97.6 όπου μίλησε για τη νέα της συγγραφική δουλειά, την έμπνευση πίσω από την ιστορία και τους σκοτεινούς χαρακτήρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πρωταγωνιστές της.

Ένας δολοφόνος που πιστεύει ότι σώζει ψυχές

Στον «Συλλέκτη Ψυχών» επιστρέφει το αγαπημένο αστυνομικό δίδυμο της συγγραφέα, ο Μάνος Βαρσάμης και η Έλσα Γληνού, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με έναν ιδιαίτερο και εξαιρετικά επικίνδυνο εγκληματία.

Όπως εξήγησε η Ελευθερία Μεταξά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος εμπνέεται από τη θεωρία του Πλάτωνα για την αθανασία της ψυχής, την οποία ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο και προσαρμόζει στη δική του κοσμοθεωρία.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο είναι ότι τα θύματά του δεν είναι άνθρωποι τους οποίους επιλέγει για να εκδικηθεί ή να αποδώσει κάποια μορφή δικαιοσύνης. Αντίθετα, σκοτώνει ανθρώπους που θεωρεί καλούς, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κάνει κάτι σωστό και τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία.

«Νομίζω ότι είναι από τις πιο επικίνδυνες περιπτώσεις εγκληματιών, γιατί δεν έχει τύψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγγραφέας, εξηγώντας ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας δεν αισθάνεται το βάρος της πράξης του, αφού είναι πεπεισμένος ότι κάνει κάτι καλό.

Πώς συνδέθηκε ο Πλάτωνας με ένα σύγχρονο αστυνομικό θρίλερ

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα αποτελεί βασικό στοιχείο της ιστορίας, ωστόσο η επιλογή της συγκεκριμένης θεωρίας δεν ήταν απαραίτητα αυτονόητη για τη συγγραφέα.

Όπως αποκάλυψε, όταν αναζητούσε μια φιλοσοφική βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηρίξει τη δράση και τα κίνητρα του εγκληματία, θυμήθηκε τη θεωρία του Πλάτωνα από τα φοιτητικά της χρόνια.

Μάλιστα, με αρκετή δόση χιούμορ, παραδέχθηκε ότι δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα λάτρης της φιλοσοφίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Φιλοσοφική Σχολή, περίμενε να ολοκληρώσει τα δύο πρώτα χρόνια, όταν η φιλοσοφία αποτελούσε υποχρεωτικό μάθημα.

Όπως εξήγησε, προτιμούσε περισσότερο τον Αριστοτέλη, τον οποίο θεωρεί πιο εμπειρικό και κοντά στη δική της λογική σκέψη.

Ωστόσο, για τις ανάγκες του βιβλίου χρειάστηκε να επιστρέψει στον Πλάτωνα και να μελετήσει ξανά τη θεωρία του, αυτή τη φορά βλέποντάς την με διαφορετική ματιά, χάρη και στην ωριμότητα που αποκτά κανείς με το πέρασμα των χρόνων.

Γεννιέται κάποιος καλός ή κακός;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση γύρω από την ανθρώπινη φύση και τους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο σε ακραίες εγκληματικές συμπεριφορές.

Η Ελευθερία Μεταξά εκτιμά ότι, με εξαίρεση περιπτώσεις που σχετίζονται με καθαρά ψυχοπαθολογικούς παράγοντες, πίσω από την κακή πλευρά ενός ανθρώπου υπάρχει συχνά κάποια βάση. Αυτή μπορεί να βρίσκεται στα παιδικά χρόνια, στο οικογενειακό περιβάλλον ή στις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του.

Όπως σημείωσε, όλοι οι άνθρωποι διαθέτουμε εν δυνάμει και μια σκοτεινή πλευρά, η οποία συνήθως παραμένει κρυμμένη χάρη στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε, στις αξίες που αποκτούμε και στις συνθήκες της ζωής μας.

Υπό ακραίες συνθήκες, όμως, αυτή η πλευρά μπορεί να έρθει στην επιφάνεια.

Οι ήρωες που μοιάζουν στη συγγραφέα

Ο Μάνος Βαρσάμης και η Έλσα Γληνού αποτελούν πλέον ένα γνώριμο αστυνομικό δίδυμο για τους αναγνώστες της Ελευθερίας Μεταξά.

Όταν ρωτήθηκε ποια χαρακτηριστικά θεωρεί σημαντικά για έναν πραγματικά καλό ερευνητή, η συγγραφέας στάθηκε στην ανθρώπινη προσέγγιση. Δεν αρκεί, όπως εξήγησε, να εξετάζει κάποιος τα στοιχεία και τα ευρήματα μιας υπόθεσης. Χρειάζεται να μπορεί να κατανοήσει και τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο Μάνος Βαρσάμης είναι ο χαρακτήρας με τον οποίο έχει περισσότερα κοινά, παραδεχόμενη ότι, όπως συμβαίνει με πολλούς συγγραφείς, δανείζει στοιχεία του εαυτού της στους ήρωές της.

Όσο για το ενδεχόμενο να αποχωριστεί το συγκεκριμένο αστυνομικό δίδυμο και να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική ιστορία, η απάντησή της ήταν χαρακτηριστική: έχει σκεφτεί να γράψει κάτι άλλο, όμως αισθάνεται σαν οι ήρωές της να διαμαρτύρονται και να τη ρωτούν τι θα απογίνουν οι ίδιοι.

Άλλωστε, όπως παραδέχθηκε, δεν της αρέσουν ιδιαίτερα οι συνέχειες, κάτι που κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη σχέση της με τους συγκεκριμένους χαρακτήρες.

Ο «Συλλέκτης Ψυχών» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας και είναι διαθέσιμος στα βιβλιοπωλεία.