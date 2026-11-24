Η Λόπεζ ήταν καλεσμένη στο «The Drew Barrymore Show» και συζήτησε με την παρουσιάστρια παλαιότερες δουλειές της, μεταξύ των οποίων τη ρομαντική κομεντί του 2005, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με τη Φόντα.

«Αγαπώ τόσο πολύ αυτή την ταινία», είπε η Ντρου Μπάριμορ. Η Λόπεζ ανέφερε ότι αγαπά την Τζέιν Φόντα και τον Μάικλ Βαρτάν, συμπρωταγωνιστές της στο «Monster-in-Law», και χαρακτήρισε «καταπληκτική» τη συνεργασία της με τη Φόντα.

«Τη λάτρεψα. Συζητάμε μήπως κάνουμε άλλη μία», σημείωσε.

Οι δύο ηθοποιοί διατηρούν άριστες σχέσεις από την περίοδο των γυρισμάτων. Το 2013, η Φόντα μίλησε στην τελετή αποκαλυπτηρίων του αστεριού της Λόπεζ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, ενώ συναντήθηκαν ξανά σε εκδήλωση πριν από την τελετή των Όσκαρ του 2025.

Στη ρομαντική κομεντί, η Φόντα υποδύεται τη Βάιολα Φιλντς, μια μητέρα που προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τον γιο της, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Βαρτάν, να παντρευτεί την Τσάρλι Καντιλίνι, την οποία ενσαρκώνει η Λόπεζ. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μονέ Μαζούρ, Γουάντα Σάικς, Άνταμ Σκοτ και Γουίλ Άρνετ.

Η εμφάνιση της Λόπεζ στην εκπομπή έγινε στο πλαίσιο της προώθησης της νέας συναυλιακής ταινίας «The JLo Show», η οποία θα μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη μαγεία της τελευταίας συναυλίας από τη σειρά εμφανίσεών της στο Λας Βέγκας.

Η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις 26 Νοεμβρίου στο CBS και θα είναι επίσης διαθέσιμη για streaming στο Paramount+. Την Παρασκευή, η τραγουδίστρια τράβηξε τα βλέμματα στην πρεμιέρα, φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο περιδέραιο 186 καρατίων.

Πηγή: ΚΥΠΕ