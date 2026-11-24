Μεταξύ άλλων καταγράφεται με σαφήνεια το πρόβλημα του υπερπληθυσμού, απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης με στρώματα στο πάτωμα και κρεβάτια από κιβώτια, ανομοιομορφία στον αριθμό κρατουμένων ανά κελί (υπήρχαν κελιά με ένα κρατούμενο και άλλα με τρεις και τέσσερις) και άλλα σημαντικά ζητήματα που συνθέτουν αυτό το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στις Κεντρικές Φυλακές.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, τονίζει ότι, ο υπερπληθυσμός στις Κεντρικές Φυλακές, δεν εξηγεί το σύνολο των αδυναμιών που εντοπίστηκαν. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην έκθεση, κατά την απροειδοποίητη επιτόπια επίσκεψη της ΕΥ διαπιστώθηκαν σε συγκεκριμένες πτέρυγες απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, με σοβαρές ελλείψεις στην καθαριότητα, παρουσία παρασίτων, ανεπαρκή αερισμό, έκθεση κρατουμένων σε παθητικό κάπνισμα, εξαιρετικά περιορισμένο προσωπικό χώρο και χρήση αυτοσχέδιων κρεβατιών από κασόνια.

Επίσης, κρατούμενοι ανέφεραν στην ΕΥ την ύπαρξη ισχυρών ομάδων κρατουμένων και

περιστατικών εκφοβισμού. Επιπρόσθετα, εξακολουθεί να υφίσταται η συνύπαρξη υπόδικων, ελαφροποινιτών, βαρυποινιτών και ισοβιτών με αποτέλεσμα να περιορίζεται , η δυνατότητα εξατομικευμένης διαχείρισης. Σημειώνεται επίσης ότι η περιορισμένη παρουσία δεσμοφυλάκων στους χώρους διαμονής αυξάνει τους κινδύνους ως προς την αποτελεσματική εποπτεία και προστασία των κρατουμένων.

87% αύξηση πληθυσμού σε μια δεκαετία

Στις 6.7.2026, στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνταν 1.169 πρόσωπα, ενώ η μέγιστη κανονική

επιχειρησιακή χωρητικότητά τους ανέρχεται στα 927 και η χωρητικότητα σε περίπτωση ανάγκης σε 1.077. Εάν γίνει η σύγκριση στον αριθμό αυτό με το τι ίσχυε την 1.9.2017 όταν ο πληθυσμός ανερχόταν σε 625 κρατουμένους, καταγράφεται, σε περίοδο περίπου δεκαετίας, αύξηση μεγέθους 87%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, η Κύπρος παρουσίαζε το υψηλότερο ποσοστό πληρότητας φυλακών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον υπερπληθυσμό ως ένα από τα σοβαρότερα και πιο επίμονα προβλήματα του κυπριακού σωφρονιστικού συστήματος.

101… προνομιούχοι

Ορισμένες πτέρυγες λειτουργούν με πληρότητα πέραν του 150% της σχεδιασμένης χωρητικότητας. Καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου σε κελιά εμβαδού 5,5 τ.μ. διέμεναν τρεις ή τέσσερεις κρατούμενοι, ενώ κατά την επιτόπια επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι κρατούμενοι κοιμούνταν σε στρώματα στο πάτωμα ή σε αυτοσχέδια κρεβάτια κατασκευασμένα από πλαστικά κιβώτια. Παρά τον έντονο υπερπληθυσμό, εντοπίστηκε ότι στις 19.12.2025, 101 κρατούμενοι διέμεναν μόνοι τους σε κελιά. Από περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, για αριθμό περιπτώσεων δεν υπάρχει καταγεγραμμένη επαρκής τεκμηρίωση των λόγων που δικαιολογούσαν την ατομική διαμονή, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκούσε πέραν των 20 μηνών, ούτε στοιχεία τακτικής επανεξέτασης της αναγκαιότητάς της.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 58(4), η διαβίωση του κρατουμένου σε ατομικό κελί ικανοποιείται στο βαθμό που οι κτηριακές συνθήκες της Φυλακής το επιτρέπουν. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, οι κρατούμενοι διαμένουν σε θαλάμους πέντε το πολύ ατόμων.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 58(8), το μέγεθος των ατομικών κελιών πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά τετραγωνικά μέτρα και το μέγεθος των θαλάμων πρέπει να είναι τέτοιο, που σε κάθε κρατούμενο να αναλογεί χώρος τουλάχιστο τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, λόγω του υπερπληθυσμού, δεν τηρείται ούτε η ελάχιστη απαίτηση των πέντε ατόμων ανά θάλαμο.

Στο περίμενε για χώρο κράτησης παιδιών

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία ειδικός χώρος κράτησης παιδιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παιδιών σε Σύγκρουση με τον Νόμο του 2021. Στις 6.7.2026 κρατούνταν στις Φυλακές 44 πρόσωπα κάτω των 21 ετών, περιλαμβανομένων δύο υποδίκων κάτω των 18 ετών. Παρότι οι νεαροί άνδρες κρατούνται σε ξεχωριστή πτέρυγα, η αυλή προαυλισμού είναι περιορισμένη και η πρόσβαση στις μεγαλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες. Η έλλειψη ειδικού χώρου περιορίζει την πλήρη εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει αναμορφωτική, παιδαγωγική και θεραπευτική μεταχείριση.

Άθλιες συνθήκες υγιεινής

Κατά την επίσκεψη των λειτουργών της ΕΥ, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα κελιά βρίσκονταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στην Πτέρυγα 10Α. Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση ενός από τα κελιά που επισκέφθηκε το κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, στο οποίο διαπιστώθηκαν συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής που δεν συνάδουν καθόλου με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις αξιοπρεπούς και υγιεινής διαμονής σε σωφρονιστικό ίδρυμα. Τέτοιες συνθήκες δεν συνάδουν με την υποχρέωση διασφάλισης στοιχειωδώς αξιοπρεπών και υγιεινών συνθηκών διαμονής, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που δημιουργεί ο υπερπληθυσμός. Καταγράφηκαν, επίσης αναφορές κρατουμένων της Πτέρυγας 10Α, για παρουσία ψύλλων ή/και κοριών στους χώρους διαμονής.

Χωρίς Συμβούλιο Φυλακών για 2,5 χρόνια

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό ζήτημα που εντοπίστηκε από την ΕΥ αφορά το Συμβούλιο για την εξέταση των παραπόνων των κρατουμένων. Το Συμβούλιο Φυλακών αποτελεί τον βασικό θεσμοθετημένο μηχανισμό εξωτερικής εποπτείας και εξέτασης παραπόνων κρατουμένων. Διορίζεται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία καθορίζονται ο αριθμός των μελών του και η διάρκεια της θητείας τους, ενώ Πρόεδρός του ορίζεται ο εκάστοτε Έπαρχος Λευκωσίας. Σύμφωνα με την ΕΥ μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου στις 31.1.2022, δεν διορίστηκε νέο μέχρι τις 19.6.2024. Ως αποτέλεσμα, για περίοδο περίπου δυόμισι ετών δεν λειτουργούσε ο θεσμοθετημένος μηχανισμός εξέτασης παραπόνων και ανεξάρτητης εποπτείας των συνθηκών κράτησης. Κατά το άνοιγμα των κιβωτίων παραπόνων τον Οκτώβριο 2024 εντοπίστηκαν επιστολές και παράπονα από 12 διαφορετικούς κρατούμενους. Τα παράπονα αυτά είχαν υποβληθεί από το 2019 και εντεύθεν, ενώ οι οκτώ από αυτούς είχαν ήδη αποφυλακιστεί. Δεδομένου ότι ορισμένα από τα παράπονα είχαν τοποθετηθεί στα κιβώτια ήδη από το 2019, δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου, προκύπτει σοβαρή ένδειξη ότι ο μηχανισμός συλλογής και εξέτασης παραπόνων υπολειτουργούσε και πριν από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου στις 31.1.2022.