Ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα, λουλούδια αντί για μπάλες, τεράστιοι φιόγκοι και χειροποίητα στολίδια συνθέτουν τη νέα αισθητική των Χριστουγέννων του 2026, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.
Έφτασε το «Pinksmas» και κατακτά το TikTok! Τι είναι το νέο φαινόμενο που κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο τα Χριστούγεννα
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το TikTok, οι αναρτήσεις με το hashtag #pinkchristmas αυξήθηκαν περισσότερο από 210%, ενώ εκείνες που αφορούν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια κατέγραψαν επίσης σημαντική άνοδο.
Η τάση έχει αποκτήσει ακόμη και δική της ονομασία, «Pinksmas», συνδυάζοντας τις αγγλικές λέξεις pink και Christmas.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το TikTok, οι αναρτήσεις με το hashtag #pinkchristmas αυξήθηκαν περισσότερο από 210%, ενώ εκείνες που αφορούν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια κατέγραψαν επίσης σημαντική άνοδο.
Ανάμεσα στις δημοφιλέστερες αναζητήσεις βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ορτανσίες, με τους χρήστες να τοποθετούν μεγάλα άνθη ανάμεσα στα κλαδιά, δημιουργώντας ένα σκηνικό που παραπέμπει περισσότερο σε ανθισμένο κήπο παρά στον παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό.
Η φετινή εορταστική αισθητική δίνει έμφαση στην προσωπική έκφραση, στους ασυνήθιστους χρωματικούς συνδυασμούς και στη δημιουργικότητα.
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