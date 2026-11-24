Συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε για σύντομο χρονικό διάστημα αργά το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχές της νοτιοανατολικής Πολωνίας. Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ στο πολωνικό έδαφος, εν μέσω του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.
Πολωνία: Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο στα σύνορα με την Ουκρανία
Η πολωνική διοίκηση ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε για λίγο στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία.
Το Κέντρο Ασφαλείας της πολωνικής κυβέρνησης κάλεσε τους κατοίκους κοινοτήτων στην περιφέρεια Λούμπλιν, κοντά στα σύνορα, να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο. Ο συναγερμός έληξε λίγο αργότερα.
Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε για σύντομο χρονικό διάστημα τον πολωνικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.
Είχε δοθεί έγκριση για την κατάρριψή του. Ωστόσο, όταν το drone άλλαξε πορεία και κινήθηκε προς τα ανατολικά, αποφασίστηκε να μη χρησιμοποιηθούν όπλα, «λαμβανομένων υπόψη της δυνητικής απειλής για τους αμάχους και των πιθανών συνεπειών της κατάρριψης», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Την Παρασκευή, τρία «ιπτάμενα αντικείμενα» έπεσαν στην Πολωνία. Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο για ρωσικούς πυραύλους κρουζ τύπου Kh-101, με κωδικό NATO AS-23 Kodiak. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το περιστατικό ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος οδεύει προς τη συμπλήρωση πέντε ετών, θα μπορούσε να επεκταθεί.
Η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή για να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία. Το NATO δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της αντίδρασής του, αναπτύσσει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) και ενισχύει την επιτήρηση του εναέριου χώρου της ανατολικής του πτέρυγας. Ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι το NATO θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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