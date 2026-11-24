Το περιστατικό σημειώθηκε στο στάδιο Bicentenario de La Florida, στο Σαντιάγο, και έγινε γνωστό μέσα από βίντεο και καταγγελίες που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τους εμπλεκομένους, ούτε η διοργανώτρια εταιρεία DG Medios ούτε η πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων για οποιονδήποτε περιορισμό σχετικά με την ενδυμασία των θεατών. Έπειτα από διαβουλεύσεις με το προσωπικό ασφαλείας, τους επετράπη τελικά η είσοδος, όταν ο τραγουδιστής είχε ήδη ερμηνεύσει τα πρώτα τρία τραγούδια της συναυλίας.

Την αντίδραση του ποδοσφαιρικού συλλόγου προκάλεσε το περιστατικό

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Παλεστίνο, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Παλαιστίνιους μετανάστες στη Χιλή, εξέφρασε με ανακοίνωσή του την έντονη αγανάκτησή του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό απαράδεκτη πράξη διάκρισης.

Ο σύλλογος υπογράμμισε ότι η φανέλα του αποτελεί έκφραση της ιστορίας και της ταυτότητας της παλαιστινιακής κοινότητας στη χώρα, ζητώντας δημόσιες εξηγήσεις από τη διοργανώτρια εταιρεία, καθώς και την τοποθέτηση της ομάδας του Εντ Σίραν. Παράλληλα, προσφέρθηκε να παράσχει νομική υποστήριξη στους επηρεαζόμενους θεατές.

Νέα αντιπαράθεση με φόντο την Παλαιστίνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοδεία του Εντ Σίραν βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων με φόντο το Παλαιστινιακό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Αμερικανός ράπερ Macklemore απομακρύνθηκε από προγραμματισμένες εμφανίσεις της περιοδείας, έπειτα από αντιδράσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της Παλαιστίνης. Η απόφαση οδήγησε και άλλους καλλιτέχνες στην αποχώρησή τους από συναυλίες της περιοδείας.

Ο Εντ Σίραν είχε τότε υποστηρίξει ότι η απόφαση δεν ήταν δική του, αλλά των διοργανωτών και των υπευθύνων των συναυλιακών χώρων.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε τις σχετικές οδηγίες στο προσωπικό ασφαλείας στη Χιλή, ενώ δεν προκύπτει ότι ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επιβολή του περιορισμού.

Πηγές: BioBioChile, The New Arab, TicketNews