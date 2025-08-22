Μια ανάσα από τους επιλεγμένους αγώνες Eurobasket 2025 στον ALPHA Κύπρου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Το φίλαθλο κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 14 παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης σε ανοικτή ζώνη

Βρισκόμαστε μόλις μερικά 24ωρα πριν από την προβολή επιλεγμένων αγώνων του Γ’ Ομίλου καθώς και άλλων, στο πλαίσιο της 42ης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ (FIBA Europe 2025), ζωντανά από τον ALPHA Κύπρου.

Από τις 28 Αυγούστου μέχρι τον τελικό αγώνα στις 14 Σεπτεμβρίου, το φίλαθλο κοινό της καλαθόσφαιρας, θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στον ALPHA Κύπρου τους ακόλουθους αγώνες:

 

Πέμπτη, 28 Αυγούστου

18:15 ΒΟΣΝΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

21:30 ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ

 

Σάββατο, 30 Αυγούστου

18:15 ΚΥΠΡΟΣ - ΕΛΛΑΔΑ

 

Κυριακή, 31 Αυγούστου

15:00 ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

18:15 ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

 

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου

15:00 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΣΝΙΑ

18:15 ΚΥΠΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου

18:15 ΙΤΑΛΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

21:30 ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες πληροφορίες για την προβολή ενός (1) αγώνα στη φάση των 16, ενός (1) στη φάση των 8, τις ημιτελικές αναμετρήσεις και τον τελευταίο αγώνα για ανάδειξη του Πρωταθλητή Ευρώπης, θα δοθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Κύπρος είναι η μικρότερη χώρα σε μέγεθος που φιλοξενεί όμιλο του Eurobasket, ενώ η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί τη μεγαλύτερη που λαμβάνει χώρα στον τόπο μας.

Καλή επιτυχία στις ομάδες και καλή θέαση!

 

 

