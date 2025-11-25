Γιατί ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι τα «έβαλε» με τον Γιάννη Χαρούλη και τη Νατάσσα Μποφίλιου - Προχωρά σε νομικές ενέργειες

Την αντίθεσή του στην υλοποίηση της παγκόσμιας περιοδείας της Νατάσσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, με αναφορά στον Μάνο Χατζιδάκι, δήλωσε δημόσια ο γιος του κορυφαίου συνθέτη, Γιώργος.

Τις τελευταίες ημέρες η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης θα ενώσουν τις φωνές τους μαζί με μια 21μελή ορχήστρα υπό το σχήμα «Hellenic Music Ensemble», για μια παγκόσμια περιοδεία-αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη.

Έχουν ανακοινωθεί 21 συναυλίες σε 9 διαφορετικές χώρες. Η παγκόσμια πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου, ενώ κορυφαίοι σταθμοί θα είναι επίσης το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και η εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα» έχει δηλώσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής, Πάνος Λιαρόπουλος.

Γιώργος Χατζιδάκις: Οι διοργανωτές αγνόησαν την αντίρρησή μου

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό «Manos Hadjidakis» στο Facebook, ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και μοναδικός κληρονόμος του κορυφαίου συνθέτη, υποστηρίζει πως οι διοργανωτές της περιοδείας τον προσέγγισαν, έλαβαν αρνητική απάντηση αλλά στη συνέχεια την αγνόησαν και προχώρησαν.

«Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι» αναφέρει ο Γιώργος Χατζιδάκις, και προσθέτει ότι η διοργάνωση «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας», γεγονός που τον οδήγησε να προβεί «σε νομικές ενέργειες».

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι:

«Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.

Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.

Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.

Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.

Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.

Το να ισχυρίζεται κανείς ότι ''τιμά'' τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειάς του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός ''Χατζιδακικού ήθους''».

Πηγή: iefimerida.gr