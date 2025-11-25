Για ποιους λόγους ελέγχεται ο Σάββας Αγγελίδης - Οι τρεις καταγγελίες ενώπιον της Αρχής Κατά της Διαφθοράς

Κάτω απο το μικροσκόπιο της Αρχής κατά της Διαφθοράς εξακολουθεί να βρίσκεται ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος ελέγχεται για κατάχρηση εξουσίας και κατ’ επέκταση για διαφθορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», εναντίον του κ. Αγγελίδη εκκρεμούν τέσσερις καταγγελίες, ενώ άλλες πέντε καταγγελίες που υποβλήθηκαν από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη όταν υπηρετούσε στη θέση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, ερευνήθηκαν χωρίς να προκύψει οτιδήποτε μεμπτό. Οι καταγγελίες που εκκρεμούν Σήμερα ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς εκκρεμούν εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, οι εξής καταγγελίες προς διερεύνηση: 1 Το κατασκοπευτικό βαν. Η έρευνα που αναμένεται να αρχίσει σύντομα αφορά την πολύκροτη υπόθεση του μαύρου κ...

