ΒΙΝΤΕΟ/Εικόνες: Άνοιξαν οι ουρανοί σε Λεμεσό και Λάρνακα κατάνυχτα- Ευεργετικές βροχές και χαλάζι

Μια νύχτα με δυναμικά καιρικά φαινόμενα έζησαν η Λάρνακα και η Λεμεσός, με τη βροχή και το χαλάζι να επιβεβαιώνουν πλήρως τις προβλέψεις του Τμήματος Μετεωρολογίας. Στη Λάρνακα οι βροχές ξεκίνησαν σταθερά από νωρίς το βράδυ και συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ποτίζοντας την ξηρή γη και προσφέροντας σημαντική ανακούφιση σε καλλιέργειες και υπαίθριους χώρους. Κάτοικοι της πόλης ανέφεραν ότι η ένταση της βροχής ήταν σταθερή και ωφέλιμη χωρίς να προκαλέσει προβλήματα.

Πολύ πιο έντονη ήταν η εικόνα στη Λεμεσό όπου λίγο πριν τα μεσάνυχτα σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση. Το χαλάζι έφτασε σε σημείο να το στρώσει στις γειτονιές της Αγίας Φύλας δημιουργώντας ένα λευκό τοπίο σε δρόμους και αυλές. Η καταιγίδα που έφτασε αργά το βράδυ στη Λεμεσό προκάλεσε βροχές και στις περιοχές γύρω από το φράγμα Κουρίου ενώ κατά διαστήματα συνοδευόταν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Παρά τα φαινόμενα δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται Κίτρινη Προειδοποίηση.

Δείτε πιο κάτω εικόνες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στους ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ και το Kitas Weather







