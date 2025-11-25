Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνελήφθη ο 32χρονος που φέρεται να μαχαίρωσε τον εργοδότη του στην Λάρνακα

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 32χρονου, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Την υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λάρνακας, διερευνά η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 32 ετών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 3.15 χθες το απόγευμα, σε υποστατικό στη Λάρνακα, άντρας ηλικίας 49 ετών δέχθηκε επίθεση από τον 32χρονο, με μαχαίρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, έφερε θλαστικά τραύματα στον λαιμό και στα χέρια. Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 32χρονου, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

ΚΥΠΡΟΣ

