Αντιδεοντολογική συμπεριφορά!

Η είδηση της Κυριακής που μας πέρασε, η οποία και συζητείται ακόμα, ήταν η αποκάλυψη του «Πολίτη» για την υποβολή παραίτησης από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και τις δύο συναντήσεις που είχε με τον κ. Αγγελίδη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκειμένου να τον μεταπείσει. Όπως ήταν φυσικό, η είδηση αναπαράχθηκε από όλα τα ΜΜΕ και όλα, τηρώντας, ως όφειλαν, τη δεοντολογία, απέδωσαν την είδηση και τις πληροφορίες στον «Πολίτη». Θλιβερή εξαίρεση η ιστοσελίδα Reporter η οποία μιλούσε αόριστα για δημοσιεύματα στον Τύπο, λες και αυτά έπεσαν εξ ουρανού! Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ιστοσελίδα επιδεικνύει τέτοια συμπεριφορά (όχι μόνο με τον «Π»), γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται περί λάθους αλλά είτε περί συνειδητής κλοπής και οικειοποίησης δουλειάς άλλων δημοσιογράφων είτε περί κάποιου είδους κόμπλεξ. Ό,τι και να 'ναι, καλό είναι να το κοιτάξουν εκεί στον Reporter!

Κ.ΖΑΔΗΣ

