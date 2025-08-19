Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
H «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχτηκε την ενοχή της για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Μετά τον θάνατο του ηθοποιού της σειράς «Τα Φιλαράκια» έχουν κατηγορηθεί ακόμα τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων γιατρών και του βοηθού του Πέρι

Η έμπορος ναρκωτικών «Ketamine Queen» (Η Βασίλισσα της Κεταμίνης), η οποία προμήθευσε τη θανατηφόρα δόση που σκότωσε τον σταρ της σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι, δέχτηκε να δηλώσει ένοχη για πολλές ομοσπονδιακές κατηγορίες που σχετίζονται με το θάνατο του ηθοποιού.

Η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου σχετικού με ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Εισαγγελία της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας.

Η Σάνγκα, που έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορείται ότι προμήθευε τον ηθοποιό με θανατηφόρες δόσεις μέσω του προσωπικού του βοηθού, ενώ πλέον αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο 54χρονος ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 28 Οκτωβρίου 2023 και η κεταμίνη ήταν η κύρια αιτία θανάτου, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

Μετά τoν θάνατο του Πέρι, τέσσερα άλλα άτομα κατηγορήθηκαν για σοβαρές κατηγορίες περί ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένου του 55χρονου γιατρού από το Σαν Ντιέγκο Μαρκ Τσάβες, ο οποίος δήλωσε ένοχος τον Οκτώβριο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης. Θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση 10 ετών κατά την επιβολή της ποινής του τον Σεπτέμβριο.

Ο 55χρονος Έρικ Φλέμινγκ δήλωσε ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για τις κατηγορίες που αφορούσαν διακίνηση κεταμίνης και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών όταν καταδικαστεί τον Νοέμβριο.

Ο βοηθός του Πέρι, ο 60χρονος Κένεθ Ιβαμάσα, έκανε στον ηθοποιό την θανατηφόρα δόση κεταμίνης και ομολόγησε επίσης την ενοχή του τον Αύγουστο του 2024 για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που προκάλεσε θάνατο. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών μετά την επιβολή της ποινής του τον Νοέμβριο.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο γιατρός που ήταν ο βασικός στόχος της εκτεταμένης έρευνας για τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση, ομολόγησε την ενοχή του για την χορήγηση κεταμίνης, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τη μάχη του με τον εθισμό.

