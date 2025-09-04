Ο Jason Paige στο Cyprus Comic Con 2025!

🎶 «I wanna be the very best, like no one ever was…» - πόσες φορές έχεις τραγουδήσει αυτούς τους στίχους; Στο αυτοκίνητο, στα events του Comic Con, με φίλους, ή ακόμη και στο μπάνιο, ή έστω σιγοψιθυρίζοντάς το αμέτρητες φορές; Αυτή η φωνή ανήκει στον Jason Paige, τον αυθεντικό ερμηνευτή του θρυλικού τραγουδιού των Pokémon - και έρχεται στο Cyprus Comic Con 2025, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου στην Κρατική Έκθεση, στην Λευκωσία - με την τελετή Έναρξης να γίνεται την Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου.

Οι φίλοι των Pokémon θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον Jason Paige να ερμηνεύει το τραγούδι το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου στη Μουσική Σκηνή της εκδήλωσης. Παράλληλα θα μπορούν να προμηθευτούν προϊόντα από τον καλλιτέχνη, και ίσως ακόμη μερικές εκπλήξεις.

Συνεργασία με Μουσικούς ΘρύλουςΗ καριέρα του Jason Paige δεν περιορίζεται μόνο στα Pokémon. Έχει συνεργαστεί με μουσικούς θρύλους, όπως οι Michael Jackson, Aerosmith, Billy Joel, Kiss, Enrique Iglesias, Foreigner, The Scorpions, Smokey Robinson, Meat Loaf, Frankie Valli, Liza Minnelli και Roger Daltrey. Έχει beat-boxάρει με τους Aerosmith και ράπαρε δίπλα στον Michael Jackson στο Madison Square Garden!

Πού θα βρείτε τον Jason;📍 Hall 6 – Jason Paige Official Merch Booth: Εκεί θα μπορείτε να πάρετε υπογεγραμμένες κάρτες Pokémon TCG, αναμνηστικά είδη, αποκλειστικά certificates of authenticity, ενώ κάθε αγορά σας εκεί συνοδεύεται με δωρεάν Jason Paige Promo Card! Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στις φιλανθρωπικές οργανώσεις Hope For Children και P.A.W.S.📍 Live Music Stage - Σάββατο 4 Οκτωβρίου: Ζωντανή εμφάνιση το απόγευμα, με προϊόντα διαθέσιμα δίπλα στη σκηνή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας του.

Τι σε περιμένει στο Cyprus Comic Con 2025

Το φετινό Cyprus Comic Con επιστρέφει και είναι μεγαλύτερο από πέρσι, με περισσότερες δραστηριότητες για τους λάτρεις της ποπ κουλτούρας. Συγκεκριμένα, θα μπορείτε να δείτε:

Artists’ Alley & Creative Corridor - δημιουργοί από Κύπρο και εξωτερικό.

Retail Booths - συλλεκτικά, κόμικς, merch και πολλά άλλα.

STEM & Kids’ Zone - γνώση και παιχνίδι για όλες τις ηλικίες.

Outdoor Festival - μουσική, φαγητό και δραστηριότητες.

Nomnomnomicon (Φεστιβάλ Φαγητού) - γεύσεις για όλα τα γούστα.

Medieval Quarter - ιππότες, τοξότες και μεσαιωνικές μάχες.

Pro Wrestling - ζωντανή δράση από το Pro Wrestling Cyprus.

Tableflip - επιτραπέζια, TCGs και άλλα.

Film Festival - προβολές και διαγωνισμοί.

Gaming - esports και retro gaming.

Cosplay Competitions – εντυπωσιακές εμφανίσεις στη σκηνή με διαγωνισμούς Masquarade και Mediterranean Cosplay Championship.

Πλειάδα Ειδικών Προσκεκλημένων!

Πέραν του Jason Paige, οι λάτρεις της ποπ κουλτούρας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον ηθοποιό Craig Fairbrass (One Piece - Netflix, Rise of the Footsoldier, Call of Duty), ЯeaL (Ιαπωνικό γυναικείο ροκ συγκρότημα), Feefal (ζωγράφος), Luis Coelho (σκιτσογράφος), καθώς επίσης και οι Cosplayers Pilerud, Anaelic, Insoriel, Micke Askernas.

Μεγάλο πάρτι την Παρασκευή

Την Παρασκευή, 03 Οκτωβρίου από τις 18:00 μέχρι αργά το βράδυ, ο κόσμος θα μπορεί να επισκεφθεί τον εξωτερικό χώρο των περιπτέρων στην Κρατική Έκθεση όπου θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι για τα εγκαίνια της φετινής εκδήλωσης. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να δουν το Ιαπωνικό γυναικείο rock συγκρότημα ЯeaL να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στο Κυπριακό Κοινό και στην ευρύτερη περιοχή. Μετά θα παίξουν οι FUSE, που θα κρατήσουν τη διασκέδαση, αλλά και την ενέργεια στα ύψη. Τέλος, τα ηνία θα αναλάβουν οι Dj Manimal και ο Anime Ράπερ JFX.

Τελετή Έναρξης του CCC

Στην εκδήλωση της Παρασκευής ξεχωρίζει επίσης και η τελετή έναρξης του φετινού Cyprus Comic Con, την οποία θα τελέσουν, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, η Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Βασιλική Κασσιανίδου, ο Ιάπωνας Πρέσβης κ. Yoshio Yamawaki, όπως και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης.

Προπώληση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων για τη φετινή εκδήλωση έχει ήδη ξεκινήσει, με τις τιμές των εισιτηρίων να έχουν ως εξής: VIP: €100 (περιλαμβάνει 1 Early Access Ticket, 1 Special Edition έκδοση της φανέλας της εκδήλωσης, 3 x Meet & Greet Tokens και 1 VIP Lanyard), Early Access Bundle: €50 (περιλαμβάνει εισιτήριο Early Access και συλλεκτική φανέλα), Early Access: €35 (περιλαμβάνει μόνο το εισιτήριο Early Access), Εισιτήριο Τριημέρου: €20, Μονοήμερο Εισιτήριο: €12, Εισιτήριο Εκδήλωσης Έναρξης (Παρασκευή): €5 (για τη συναυλία των ЯeaL και FUSE), Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.cypruscomiccon.org