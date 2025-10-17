Ραντεβού την Κυριακή στο Nicosia Kids Festival. Μια γιορτή γεμάτη αγάπη, διασκέδαση και προσφορά!

Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν δραστηριότητες για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες, το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά» έρχεται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 12:00 έως τις 18:00, στην Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ στη Λευκωσία. Η Cyfield διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα γεμίσει το κέντρο της πόλης με φαντασία, μουσική, παραμύθια, δράση και χαμόγελα.

Στην Κεντρική Σκηνή, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν παραστάσεις που ταξιδεύουν τη φαντασία: το θεατρικό έργο «Το Τρενάκι της Φιλίας» που μιλά για τη δύναμη της αποδοχής και της συνεργασίας, το εντυπωσιακό μιούζικαλ «Ο Φλέρμπι και το Ανθρώπινο Σώμα» που μετατρέπει τη γνώση σε τραγούδι, παιχνίδι και περιπέτεια, καθώς και το performance της Μαρίνας Κατσαρή «Παραμύθια για τα παπούτσια των άλλων» που διδάσκει με μουσική και ήχους την αξία της ενσυναίσθησης. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με Θέατρο Σκιών και τον «Καραγκιόζη και το μαγεμένο δέντρο», που φέρνει τη μαγεία μιας παραδοσιακής τέχνης, ενώ ένα Magic Show και παραμύθια από το Μουσείο Παραμυθιού θα γεμίσουν τη μέρα με γέλιο, φαντασία και εκπλήξεις.

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν ακόμη την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της επιστήμης μέσα από τα θεαματικά πειράματα της SciCo Cyprus, να παίξουν με ρομποτικά μοντέλα της Engino Cyprus, να δοκιμάσουν επιτραπέζια παιχνίδια με την Imagination Gaming Cyprus, να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια δράσης από τη The Merry People Academy και να ταξιδέψουν στο διάστημα με το Πλανητάριο Κύπρου. Face painting, glitter tattoos, balloon twisting, ξυλοπόδαροι, μασκότ, γωνιές ξεκούρασης και street food θα ολοκληρώσουν τη γιορτινή εμπειρία.

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες, παρουσιάζοντας το έργο τους μέσα από ειδικά περίπτερα. Εκεί θα διαθέσουν προϊόντα, με τα έσοδα να ενισχύουν τις δράσεις τους. Η παρουσία τους δίνει στο φεστιβάλ τον χαρακτήρα μιας αληθινής γιορτής αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Συμμετέχουν οι οργανισμοί: Hope for Children, Sophia for Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Μικροί Εθελοντές, Φωνή, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα Ελπίδα, Φωλιά Αγάπης, ΣΠΑΒΟ, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Μοναδικά Χαμόγελα, Πυξίδα Αγάπης, Αγκαλιάζω με Αγάπη, Στεκόμαστε Μαζί.

Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες.

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Πλατεία Παλιού ΓΣΠ, Λευκωσία

12:00 – 18:00

Την Κυριακή πάμε όλοι στο Παλιό ΓΣΠ για να γιορτάσουμε, να παίξουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά!

