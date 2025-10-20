Το Paddle for Autism 2025 επιστρέφει στη Μαρίνα Αγίας Νάπας

Το φιλανθρωπικό event Paddle for Autism 2025 επιστρέφει δυναμικά στη Μαρίνα Αγίας Νάπας, αποτελώντας φέτος αναπόσπαστο κομμάτι του International Sea Tourism Festival (ISTF 2025). Η κωπηλατική δράση, που ενώνει τη θάλασσα με την κοινωνική ευαισθησία, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, ενισχύοντας το έργο του Συνδέσμου Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Αμμοχώστου. Το Paddle for Autism 2025 θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του τετραήμερου ISTF 2025 (25-28 Οκτωβρίου), μιας γιορτής αφιερωμένης σε κάθε τι που εμπνέεται από τη θάλασσα.

Εθελοντές αθλητές θα ξεκινήσουν έναν απαιτητικό υπερμαραθώνιο Stand-Up Paddle (SUP), διανύοντας μία διαδρομή 40 χιλιομέτρων, με οδηγό την αλληλεγγύη και τη συμπόνια προς τον συνάνθρωπο με τον τερματισμό να αναμένεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας γύρω στις 17:00. Η φετινή διοργάνωση αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της σύνδεσης του αθλητισμού με την κοινότητα, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη στον Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Αυτισμό Αμμοχώστου και στις πρωτοβουλίες του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του ISTF 2025, ο Σύνδεσμος θα διαθέτει ειδικό περίπτερο στη Μαρίνα όπου οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για το έργο του Συνδέσμου, τις δράσεις του και να προχωρήσουν σε δωρεές.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Μαρίνας Αγίας Νάπα και του Blue Surf Property. Ελάτε όλοι στη Μαρίνα Αγίας Νάπας στις 26 Οκτωβρίου για να χειροκροτήσετε τους αθλητές και να στηρίξετε τον σημαντικό αυτό σκοπό. Γιατί όταν η θάλασσα μας ενώνει, απίστευτα πράγματα συμβαίνουν.

Μπορείτε να κάνετε τη δική σας δωρεά εδώ.