Ο νικητής του Alpha Spend & Win Σεπτεμβρίου ταξιδεύει στο Ροβανιέμι, το χωριό του Αϊ Βασίλη!

Η Alpha Bank Κύπρου υποδέχεται το πνεύμα των Χριστουγέννων με τον πιο μαγικό τρόπο, ανακοινώνοντας τον νικητή της κλήρωσης Σεπτεμβρίου του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win. Ένας τυχερός Πελάτης της Τράπεζας θα ταξιδέψει μαζί με την οικογένεια ή φίλους του, τον Δεκέμβριο του 2025, στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας, τον τόπο όπου ζωντανεύουν τα όνειρα των Χριστουγέννων και κάθε στιγμή γεμίζει χαρά, φως και γιορτινή μαγεία.

Το ταξιδιωτικό πακέτο για τέσσερα άτομα προσφέρει μια ολοκληρωμένη χριστουγεννιάτικη εμπειρία και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή για τρία βράδια στο Λέβι, με είσοδο στο spa και τις πισίνες του ξενοδοχείου Levi Spa, καθώς και διαμονή για δύο βράδια στο Ροβανιέμι. Ο νικητής και η παρέα του, θα απολαύσουν καθημερινά γεύματα και δείπνα με εορταστικό μπουφέ, γεύμα στο Ice Restaurant στο χωριό του Αϊ Βασίλη, καθώς και μια σειρά από μοναδικές δραστηριότητες: εκδρομή με snowmobile στο χιονισμένο δάσος της Λαπωνίας, επισκέψεις και βόλτες με έλκηθρο σε φάρμες ταράνδων και σκυλιών χάσκι, είσοδο στο Snow Village και μεταφορά στο Santa Park.

Η εμπειρία θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του ίδιου του Αϊ Βασίλη στο δείπνο της Παραμονής των Χριστουγέννων, όπου θα μοιράσει δώρα στους μικρούς του φίλους, καθώς και με την απονομή του Πιστοποιητικού Αρκτικού Κύκλου, μια αναμνηστική στιγμή που θα μείνει για πάντα αξέχαστη.

Οι συναλλαγές του Σεπτεμβρίου με κάρτες Mastercard της Alpha Bank Κύπρου μετέτρεψαν κάθε αγορά σε συμμετοχή για ένα ανεπανάληπτο ταξίδι ζωής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μεγάλη απήχηση του προγράμματος Alpha Spend & Win. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με ξεχωριστά δώρα κάθε μήνα. Σημειώνεται πως οι συναλλαγές του Οκτωβρίου θα χαρίσουν σε έναν τυχερό Πελάτη, ένα πακέτο για δύο άτομα στη μαγευτική Σιγκαπούρη και στο εξωτικό Μπαλί.

Παράλληλα, όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση, με εντυπωσιακά δώρα:

Ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology , από τη Cyprus Import Corporation.

, από τη Πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 έκαστη, από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Κάθε €1 συναλλαγών με κάρτα Mastercard της Alpha Bank Κύπρου αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στις μηνιαίες κληρώσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίων συναλλαγών τα €800. Για συμμετοχή στη Bonus Κλήρωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό συναλλαγών για την περίοδο του προγράμματος είναι €6.000.

Η Alpha Bank Κύπρου συγχαίρει θερμά τον νικητή της κλήρωσης Σεπτεμβρίου και προσκαλεί όλους τους Πελάτες της να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις κάρτες Mastercard, διεκδικώντας τις μαγευτικές εμπειρίες που ακολουθούν τους επόμενους μήνες!

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.