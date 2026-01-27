NYT: Ο Τραμπ ενημερώθηκε ότι το ιρανικό καθεστώς είναι πιο ευάλωτο από ποτέ – Σφίγγουν τον κλοιό οι ΗΠΑ

Οι New York Times αποκάλυψαν λεπτομέρειες για τις τελευταίες αναφορές που έλαβε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, υποδεικνύοντας τον χρόνο μιας πιθανής στρατιωτικής επίθεσης από την Ουάσιγκτον κατά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ έλαβε πολλαπλές ενημερώσεις από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, που υποδεικνύουν ότι η εξουσία της ιρανικής κυβέρνησης βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της από την επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τον Σάχη.

Σύμφωνα με τις αναφορές στον Τραμπ, οι διαμαρτυρίες που ξέσπασαν στα τέλη του περασμένου έτους «κλόνισαν τα θεμέλια της ιρανικής κυβέρνησης, ειδικά καθώς εξαπλώθηκαν σε περιοχές που θεωρούνται προπύργια υποστήριξης του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ».

Παρά τη μείωση των διαμαρτυριών, η κυβέρνηση παραμένει σε επισφαλή θέση, καθώς οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι η ιρανική οικονομία υποφέρει από ιστορική αδυναμία.

Η οικονομική κρίση πυροδότησε σποραδικές διαμαρτυρίες στα τέλη Δεκεμβρίου και, με τις διαδηλώσεις να επεκτείνονται τον Ιανουάριο, η ιρανική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με περιορισμένες επιλογές για την ανακούφιση των οικονομικών βαρών που πιέζουν τις οικογένειες.

Καθώς οι διαμαρτυρίες εντείνονταν και εξαπλώνονταν, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν τους θανάτους χιλιάδων διαδηλωτών σε όλο το Ιράν, ενώ ο Τραμπ απειλούσε επανειλημμένα με επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Ο αμερικανικός στρατός ενισχύει σημαντικά την παρουσία του στην περιοχή, αλλά τα βήματα που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση Τραμπ παραμένουν ασαφή.

Τη Δευτέρα 26/1, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk, εισήλθε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στον δυτικό Ινδικό Ωκεανό, φέρνοντάς το κοντά στο Ιράν.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εάν ο Λευκός Οίκος διατάξει πλήγμα στο Ιράν, το αεροπλανοφόρο θα μπορούσε θεωρητικά να αναλάβει στρατιωτική δράση «εντός μίας ή δύο ημερών», σύμφωνα με τους New York Times.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αναπτύξει 12 επιπλέον αεροσκάφη επίθεσης F-15E στην περιοχή για να ενισχύσουν την παρουσία των αεροσκαφών επίθεσης, μαζί με περισσότερα συστήματα πυραυλικής άμυνας Patriot και THAAD, για να βοηθήσουν στην προστασία των αμερικανικών δυνάμεων από τυχόν ιρανικά αντίποινα μικρής ή μεσαίας εμβέλειας.

Τα βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ικανά να χτυπήσουν στόχους στο Ιράν, παραμένουν σε υψηλή επιφυλακή.

Το Πεντάγωνο αύξησε το επίπεδο επιφυλακής πριν από δύο εβδομάδες και αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας έχουν εντείνει τις διαβουλεύσεις με περιφερειακούς συμμάχους τις τελευταίες ημέρες.

Το Σαββατοκύριακο, ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε το Ισραήλ, τη Συρία και το Ιράκ για να συμβουλευτεί στρατιωτικούς αξιωματικούς των ΗΠΑ και τους ομολόγους τους εκεί.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες από όλο τον κόσμο και, όσον αφορά το Ιράν, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Παρά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ σχετικά με την πιθανότητα χτυπήματος του Ιράν καθώς εντείνεται η καταστολή των διαδηλώσεων, οι σύμβουλοί του διχάζονται ως προς τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας.

Ο Τραμπ φάνηκε στη συνέχεια να υποχωρεί από οποιαδήποτε άμεση επίθεση προς υποστήριξη των διαδηλώσεων, αφού η ιρανική κυβέρνηση ακύρωσε την προγραμματισμένη εκτέλεση εκατοντάδων διαδηλωτών.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ να αναβάλει μια επίθεση στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Αλλά ο Τραμπ επέστρεψε στις απειλές για χρήση βίας, περιγράφοντας την ανάπτυξη των ναυτικών δυνάμεών του στην περιοχή ως «στόλο», και αναφέρθηκε επίσης στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, προειδοποιώντας και υπενθυμίζοντας στην Τεχεράνη τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ουάσινγκτον πέρυσι σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

