To Kρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες των ευρωπαϊκών χωρών για τον θάνατο του Ναβάλνι

Το Κρεμλίνο απέρριψε κατηγορηματικά τη Δευτέρα τις κατηγορίες πέντε ευρωπαϊκών χωρών ότι το ρωσικό κράτος σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι πριν από δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας τοξίνη.

Ο Ναβάλνι σκληρός επικριτής του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν απεβίωσε στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε φυλακές καταδίκων περίπου 1.900 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας. Ήταν 47 ετών.

Ο θάνατός του που για τη Μόσχα προήλθε από φυσικά αίτια, συνέβη ένα μήνα πριν ο Πούτιν επανεκλεγεί για πέμπτη θητεία.

Η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία δήλωσαν το Σάββατο ότι οι αναλύσεις δειγμάτων από το σώμα του Ναβάλνι «επιβεβαίωσαν οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης, μιας τοξίνης που βρίσκεται σε δηλητηριώδεις βατράχους στη Νότια Αμερική και δεν μπορεί να εντοπιστεί στη φύση της Ρωσίας.

«Ο Ναβάλνι πέθανε ενώ κρατούνταν στη φυλακή, πράγμα που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει αυτό το δηλητήριο», δήλωσαν οι πέντε χώρες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε τους ισχυρισμούς.

«Φυσικά, δεν δεχόμαστε τέτοιες κατηγορίες. Διαφωνούμε με αυτές. Τις θεωρούμε προκατειλημμένες και μη βασισμένες σε οτιδήποτε. Και τις απορρίπτουμε κατηγορηματικά», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε προηγουμένως ότι η Μόσχα θα παρείχε σχετικό σχόλιο εάν και όταν οι χώρες που διατυπώνουν τους ισχυρισμούς δημοσιοποιήσουν και αναλύσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

Μέχρι τότε, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την επικαλέστηκε λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί ήταν «απλώς προπαγάνδα που στόχευε στην απόσπαση της προσοχής από τα πιεστικά δυτικά ζητήματα».

Η Βρετανική Κυβέρνηση αρνήθηκε το Σάββατο να απαντήσει σε ερώτημα του Reuters σχετικά με το πώς ελήφθησαν τα δείγματα από τη σορό του Ναβάλνι ή πού αξιολογήθηκαν.

Η κοινή ευρωπαϊκή δήλωση αναφέρθηκε στη δηλητηρίαση με Novichok το 2018 στο Σόλσμπερι της Αγγλίας, του πρώην Ρώσου πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του, υπονοώντας ότι η Μόσχα κάνει χρήση θανατηφόρων δηλητηρίων εναντίον των εχθρών της.

Η Ρωσία αρνείται την εμπλοκή της στο περιστατικό του Σόλσμπερι. Απορρίπτει επίσης τους βρετανικούς ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σκότωσε τον αντιφρονούντα Αλεξάντερ Λιτβινένκο στο Λονδίνο το 2006, εμποτίζοντας το τσάι του με ραδιενεργό πολώνιο-210.

Μια ομάδα 15 χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, αλλά και συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά, εξέδωσε νέα δήλωση τη Δευτέρα, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματά της προς τη Ρωσία να διεξάγει διαφανή έρευνα για τον θάνατο του Ναβάλνι.

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε ότι οι Ρώσοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζουν την κληρονομιά του Ναβάλνι και κάλεσε τη Μόσχα να απελευθερώσει «όλους τους πολιτικούς κρατούμενους».

Οι ισχυρισμοί για την τοξίνη από βάτραχο έγιναν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου πριν από τη δεύτερη επέτειο του θανάτου του Ναβάλνι τη Δευτέρα.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του, η οποία είχε ισχυριστεί από την αρχή ότι ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί από το ρωσικό κράτος, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα ευρήματα παρείχαν τις απαραίτητες αποδείξεις για να υποστηρίξουν τη θέση της.

