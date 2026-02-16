Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Οριακά πρώτο το ΑΚΕΛ, στην έκτη θέση η Άμεση Δημοκρατία - Η δημοφιλία του ΠτΔ και των πολιτικών αρχηγών

Πρώτο κόμμα με ποσοστό 18% κατατάσσεται το ΑΚΕΛ στη δημοσκόπηση που διενήργησε η Prime Consulting Ltd για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού ΣΙΓΜΑ, με τον ΔΗΣΥ στη δεύτερη θέση με ποσοστό 17,5%, το ΕΛΑΜ τρίτο με 12%, το ΑΛΜΑ τέταρτο με 10%, το ΔΗΚΟ πέμπτο με 7% και την Άμεση Δημοκρατία στην έκτη θέση με 6,5%. Το εκλογικό όριο του 3,6% για είσοδο στη Βουλή δεν ξεπερνούν τα κόμματα VOLT (2%), ΕΔΕΚ (2%), Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών (1%) και ΔΗΠΑ (1%). Αναποφάσιστο δήλωσε το 14,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα γνώμης, ενώ 7,5% δεν έδωσε απάντηση στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου. Όλα τα πιο πάνω ποσοστά αφορούν την πρόθεση ψήφου στα έγκυρα, δηλαδή αφαιρώντας την αποχή που έφτασε στο 4%.

Συσπειρώσεις κομμάτων

Την υψηλότερη συσπείρωση παρουσιάζει το ΑΚΕΛ με 72% και ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 67%. Η συσπείρωση του ΔΗΣΥ αγγίζει το 53%, του ΔΗΚΟ φτάνει στο 51%, της ΕΔΕΚ στο 34%, του Κινήματος Οικολόγων στο 24% και της ΔΗΠΑ στο 22%.

Αναποφάσιστοι

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας για το πώς ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 2021 όσοι δηλώνουν αναποφάσιστοι. Το 27% ψήφισε ΔΗΣΥ, το 13% ΑΚΕΛ, την ΕΔΕΚ το 6%, τη ΔΗΠΑ το 5%, το Κίνημα Οικολόγων το 4%, το ΕΛΑΜ το 2% και το ΔΗΚΟ το 1%.

Εκροές προς ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία

Στην έρευνα αποτυπώνεται η κομματική προέλευση των ψηφοφόρων που σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφήσουν το κόμμα ΑΛΜΑ. Το μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το 14% προέρχεται από το ΔΗΚΟ, ενώ οι εκροές από το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ προς το ΑΛΜΑ φτάνουν το 12%. Ακολουθεί η ΕΔΕΚ με 11%, το Κίνημα Οικολόγων με 9% και το ΕΛΑΜ με 3%.

Οι μεγαλύτερες εκροές ψηφοφόρων προς την Άμεση Δημοκρατία καταγράφονται σε ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 14%. Οι εκροές από ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ είναι 11% και από το ΑΚΕΛ 9%. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΔΕΚ και το Κίνημα Οικολόγων φτάνει στο 2%.

Βεβαιότητα ψήφου

Μόνο έξι στους δέκα δηλώνουν απόλυτα/μάλλον βέβαιοι για το πώς θα ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου (59%), ενώ το 35% δηλώνει όχι και τόσο/καθόλου βέβαιο.

Η βεβαίοτητα ψήφου ανά κόμμα σε πίνακα:

Ψήφος

Επίσης, το 41% δήλωσε ότι στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές θα ψηφίσει για να επιβραβεύσει κάποιο κόμμα, ενώ το 21% δήλωσε ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να εκφράσει διαμαρτυρία για το κομματικό σύστημα συνολικά. Ποσοστό 7% θα ψηφίσει για να αποδοκιμάσει κάποιο κόμμα.

Από το ποσοστό των αναποφάσιστων το 32% δήλωσε ότι θα ψηφίσει για να επιβραβεύσει κάποιο κόμμα, το 28% για να εκφράσει διαμαρτυρία για το κομματικό σύστημα συνολικά και το 10% για να αποδοκιμάσει κάποιο κόμμα.

Επίσης, μόνο το 52% δηλώνει ότι υπάρχει κόμμα που το εκφράζει σε μεγάλο βαθμό.

Στην ερώτηση τι ενοχλεί περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων, το 34% αναφέρει την υποκρισία, το 15% τον λαϊκισμό και το 14% την πελατειακή σχέση/ρουσφέτι.

Καταπολέμηση διαφθοράς

Στην ερώτηση για την κατεύθυνση της χώρας σε κάθε τομέα, οι συμμετέχοντες απαντούν ότι βρισκόμαστε σε λάθος κατεύθυνση ως προς την καταπολέμηση της διαφθοράς με ποσοστό που αγγίζει το 85%. Σε λάθος κατεύθυνση και ως προς την καταπολέμηση του εγκλήματος βρίσκεται η χώρα σύμφωνα με το 76%, ενώ λανθασμένη κρίνει τη λειτουργία των θεσμών το 75%. Το 64% δηλώνει ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση η χώρα και στο θέμα του Κυπριακού. Μόνο ο διεθνής προσανατολισμός και η απασχόληση/ανεργία λαμβάνουν ψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων με 57% και 52% αντίστοιχα.

Αρνητική ψήφος στον ΠτΔ

Αρνητική γνώμη για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη εξέφρασε το 57% των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ θετική γνώμη δήλωσε το 33%. Επίσης, το 72% απάντησε «όχι και τόσο/καθόλου ικανοποιημένο» από το συνολικό έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας, με το 27% να δηλώνει «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο.

Γνώμη για πολιτικούς αρχηγούς

Πρώτος στα ποσοστά θετικής γνώμης για τους πολιτικούς αρχηγούς κατατάσσεται ο επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 39%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου με 37%, ακολουθεί ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με 35%, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης με 27%, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου με 25% και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος με 18%. Στη έβδομη θέση κατατάσσεται ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου με 17%, ενώ ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου λαμβάνουν από κοινού 12%. Η θετική γνώμη για τους συμπροέδρους του Volt Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Παρράς είναι 10% και 7% αντίστοιχα.

Πρώτος σε αρνητική γνώμη κατατάσσεται ο Φειδίας Παναγιώτου με 76%, ακολουθεί ο Μάριος Καρογιάν με 72%, ο Νικόλας Παπαδόπουλος με 66%, ο Χρίστος Χρίστου με 61%, η Αννίτα Δημητρίου και ο Στέφανος Στεφάνου που λαμβάνουν από κοινού 49% και ο Νίκος Αναστασίου με 43%. Η αρνητική γνώμη για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη αγγίζει το 42%, ακολουθεί ο Σταύρος Παπαδούρης με 38%, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους με 33% και ο Πάνος Παρράς με 32%.

Βουλή

Από το έργο της Βουλής δηλώνει «όχι και τόσο/καθόλου» ικανοποιημένο το 73%, ενώ «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο είναι το 25%.

Στην ερώτηση για το σημαντικότερο ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η νέα Βουλή, ποσοστό 35% δηλώνει την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ ο περιορισμός της ακρίβειας και το μεταναστευτικό αγγίζουν το 16%. Ακολουθεί το Κυπριακό με 7%, η οικονομία με 5%, ο έλεγχος στις πρακτικές των τραπεζών με 4% και το στεγαστικό με 3%.

Συναίσθημα για την Πολιτική

Η απογοήτευση αποτελεί το κυρίαρχο συναίσθημα για την πολιτική με ποσοστό 58%. Στη δεύτερη θέση με 14% είναι η αβεβαιότητα και στην τρίτη το αίσθημα της οργής με 12%.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα γνώμης πραγματοποιήθηκε σε παγκύπριο επίπεδο με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα μεταξύ 6 και 14 Φεβρουαρίου και λήφθηκαν 1.000 συνεντεύξεις από άτομα ηλικίας 18 και άνω που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το στατιστικό σφάλμα κυμαίνεται είναι +/- 3%.