Η ληστεία εκατομμυρίων ευρώ που κανείς δεν κατάλαβε: Το «αόρατο» χτύπημα που ταράζει τη Γερμανία

Μια καλοσχεδιασμένη και εξαιρετικά «επαγγελματική» ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζας στη Γερμανία έχει προκαλέσει προβληματισμό στις αστυνομικές αρχές – όχι επειδή ήταν «θεαματική», αλλά γιατί έμεινε για ώρες απαρατήρητη προτού γίνει αντιληπτή από τα συστήματα ασφαλείας.

Η ληστεία στο κέντρο του Γκελζενκίρχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είχε ως λεία δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή από την υπόγεια θυρίδα της τράπεζας – χωρίς να κινήσει υποψίες παρά μόνο όταν ενεργοποιήθηκε ένας συνηθισμένος συναγερμός πυρκαγιάς.

Πώς έγινε το «τέλειο» χτύπημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις πρώτες ανακοινώσεις, οι δράστες τρύπησαν με βαρύ εξοπλισμό το υπόγειο της τράπεζας μέσα από το διπλανό πάρκινγκ, σε ώρες που τα πάντα ήταν κλειστά.

Χρησιμοποίησαν μεγάλο διατρητικό μηχάνημα για να σπάσουν τον τοίχο και να αποκτήσουν πρόσβαση στο χώρο με τις θυρίδες. Εκεί υπήρχαν χιλιάδες θυρίδες ασφαλείας, από τις οποίες οι ληστές έκλεψαν χρηματοκιβώτια με μετρητά και προσωπικά αντικείμενα υψηλής αξίας.

Η αρχική εκτίμηση για την αξία των κλοπιμαίων είναι περί τα 30–35 εκατ. ευρώ. Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η παραβίαση έγινε μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών κατά την εορταστική περίοδο, όταν πολλοί υπάλληλοι λείπουν.

Μια ληστεία που πέρασε απαρατήρητη

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το σύστημα ασφαλείας της τράπεζας δεν ενεργοποιήθηκε άμεσα – πιθανώς λόγω της πρόσβασης των δραστών μέσω μη «τυπικών οδών».

Η ταυτότητα των ληστών παραμένει άγνωστη, αν και η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει εικόνες από το κλειστό κύκλωμα CCTV του πάρκινγκ και από κάμερες σε γειτονικούς χώρους, ζητώντας βοήθεια από το κοινό.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν άτομα να περνούν από το πάρκινγκ χωρίς να υποψιαστούν τίποτα τις ώρες που εξελισσόταν η ληστεία — κάτι που δείχνει το επίπεδο επαγγελματισμού των δραστών.

Οι αρχές έχουν σχηματίσει ειδική ομάδα που συνεργάζεται με τη πολιτική αστυνομία και υπηρεσίες ασφαλείας τραπεζών.

Η ληστρική συμμορία χει περιγραφεί ως πιθανόν «πολύ επαγγελματική ομάδα» με προηγούμενη πείρα και σχεδιασμό, λόγω της αθόρυβης και επιτυχημένης εισβολής.

Πηγές αναφέρουν ότι η ακτινογραφία των συναλλαγών και ο πελάτης των θυρίδων που είχαν στόχο θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό συνεργών ή κινήτρων.

Ξύπνησαν μνήμες Δρέσδης

Αν και αυτή η υπόθεση είναι πρόσφατη, συγκρίνεται με ιστορικές ληστείες όπως η ιστορία «Green Vault» – μια ληστεία στη Δρέσδη το 2019, όπου κλάπηκαν κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ, και θεωρείται μέχει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα χτυπήματα σε μουσείο στην Ευρώπη.

Σε αντίθεση με εκείνη τη ληστεία που έγινε αντιληπτή σχεδόν αμέσως, η πρόσφατη υπόθεση του Γκεζελκίρχεν πέρασε απαρατήρητη για αρκετές ημέρες, μέχρι που ενεργοποιήθηκε ένας προγραμματισμένος συναγερμός πυρκαγιάς ο οποίος κινητοποίησε τις αρχές και αποκάλυψε την τεράστια κλοπή.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά όπως:

Ποιοι ήταν οι δράστες και πώς κατάφεραν να παρακάμψουν τα συστήματα ασφαλείας

Πώς θα διασφαλιστούν οι δυνητικά εκατοντάδες θυρίδες που ενδεχομένως παραβιάστηκαν

Ποιο είναι το ακριβές ύψος των κλοπιμαίων μετά την πλήρη εκτίμηση

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η υπόθεση θα μείνει στη μνήμη των αρχών ως ένα από τα πιο έξυπνα και «σιωπηλά» χτυπήματα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία – όχι επειδή έγινε «αόρατα», αλλά επειδή αξιοποίησε με ακρίβεια τις αδυναμίες των μηχανισμών προστασίας.

