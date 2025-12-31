Πρωτοχρονιά και πυροτεχνήματα - Οδηγός επιβίωσης για γάτες και σκύλους

Για εμάς, η αλλαγή του χρόνου σημαίνει αγκαλιές, φίλοι και πυροτεχνήματα. Για τα κατοικίδιά μας όμως, το ίδιο ακριβώς σκηνικό μοιάζει σαν… αποκάλυψη. Δεν ξέρουν ότι «μπήκε ο νέος χρόνος». Το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι εκκωφαντικοί θόρυβοι, λαμπερές λάμψεις και ένας ουρανός που ξαφνικά αποφασίζει να κάνει πάρτι χωρίς να τα ρωτήσει.

Και επειδή ακούν πολύ πιο δυνατά από εμάς, ένα πυροτέχνημα που για εμάς είναι «ωω, τι ωραίο» για εκείνα είναι «τρέχουμε να σωθούμε». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον φόβο τους και να τους προσφέρουμε μια όσο πιο ήρεμη γίνεται Πρωτοχρονιά.

Ακολουθεί ένας φιλικός και πρακτικός οδηγός, για να περάσετε όλοι καλά, δίχως πανικούς και «πειρατικές» αποδράσεις από την αυλή.

Προετοιμασία πριν ξεκινήσει η φασαρία

Η μισή επιτυχία κρύβεται στην προετοιμασία. Αν το ζώο μπει στη βραδιά ήδη ήρεμο, κουρασμένο και χορτάτο, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην πανικοβληθεί.

1. Κούραση = η καλύτερη άμυνα

Βγάλτε τον σκύλο σας μια καλή βόλτα νωρίς το απόγευμα. Μια μικρή εκτόνωση ενέργειας κάνει θαύματα. Δεν χρειάζεται μαραθώνιος, αλλά μια βόλτα που τον κουράζει λίγο βοηθά να είναι πιο ήρεμος όταν αρχίσουν τα μπαμ.

Για τις γάτες η εκτόνωση μπορεί να είναι ένα παιχνίδι με το καλάμι ή με το αγαπημένο τους ποντικάκι. Δεν θα τρέξουν στον δρόμο, αλλά μπορεί να ξοδέψουν ενέργεια μέσα στο σπίτι και να χαλαρώσουν.

2. Ταΐστε τα νωρίτερα

Ένα ελαφρώς γεμάτο στομάχι κάνει το ζώο πιο ήρεμο και συχνά λίγο νυσταγμένο. Οπότε, ένα γεύμα νωρίτερα από το συνηθισμένο βοηθά περισσότερο απ’ όσο νομίζετε.

3. Φτιάξτε ένα «καταφύγιο» ασφαλείας

Η πιο έξυπνη κίνηση είναι να δημιουργήσετε έναν χώρο όπου θα μπορεί να κρυφτεί:

– ένα εσωτερικό δωμάτιο με λιγότερα παράθυρα

– ένα crate ή μια φωλιά με κουβέρτες

– ή ακόμα μια ντουλάπα που μένει μισάνοιχτη

Βάλτε εκεί μια μπλούζα με τη μυρωδιά σας, τα παιχνίδια τους και μερικές λιχουδιές. Ο στόχος δεν είναι να τα κλείσετε μέσα, αλλά να έχουν ένα μέρος που τα κάνει να νιώθουν προστατευμένα. Πολλά σκυλιά ηρεμούν όταν έχουν τη δυνατότητα να «χουχουλιάσουν» σε έναν γνωστό χώρο.

Την ώρα των πυροτεχνημάτων

Όταν πλησιάζει το «Καλή χρονιά», υπάρχουν μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να κάνουν την διαφορά.

1. Τα ζώα ΜΕΣΑ στο σπίτι – όχι έξω

Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Σκύλοι που πανικοβάλλονται μπορεί να πηδήξουν φράχτες, να ξεφύγουν από κήπους ή να χαθούν στον δρόμο. Ακόμα και ο πιο ήρεμος σκύλος μπορεί να τρομάξει τόσο, ώστε να το βάλει στα πόδια.

Γάτες που βρίσκονται έξω μπορεί να κρυφτούν σε επικίνδυνα σημεία. Κρατήστε τις μέσα.

2. Μειώστε όσο γίνεται θόρυβο και φως

– Κλείστε παράθυρα και κουρτίνες.

– Βάλτε μουσική, τηλεόραση, ήχο που «γεμίζει» το χώρο.

– Αν έχετε ηχεία, μια playlist χαλαρωτικής μουσικής μπορεί να βοηθήσει απροσδόκητα πολύ.

3. Μείνετε ήρεμοι εσείς, για να ηρεμήσουν κι εκείνα

Τα ζώα μας διαβάζουν σαν ανοιχτό βιβλίο. Αν δείτε ότι ο σκύλος σας τρέμει ή η γάτα έχει εξαφανιστεί κάτω από το κρεβάτι, μην κάνετε δράματα. Μιλήστε ήρεμα, χωρίς υπερβολές. Δεν χρειάζεται να τον παίρνετε αγκαλιά πανικόβλητοι ούτε να προσποιείστε ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Μια σταθερή, ήρεμη στάση είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορείτε να δώσετε.

4. Μην τα πιέζετε

Αν θέλουν να κρυφτούν, αφήστε τα. Δεν προσπαθούμε να τα κάνουμε να τα αντιμετωπίσουν. Δεν χρειάζεται να δουν τα πυροτεχνήματα, ούτε να βγουν από την κρυψώνα τους. Αφήστε τα να βιώσουν τη στιγμή όπως νιώθουν, με τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουμε θέσει.

5. Χρησιμοποιήστε βοηθήματα όπου χρειάζεται

Μερικά σκυλιά ανταποκρίνονται πολύ καλά σε anxiety vests, τα γνωστά ThunderShirts. Η σταθερή πίεση στο σώμα τα βοηθά να ηρεμήσουν. Επίσης, υπάρχουν φερομόνες σε μορφή σπρέι ή plug-in (Adaptil για σκύλους, Feliway για γάτες) που δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας. Δεν κάνουν θαύματα, αλλά μειώνουν την ένταση του άγχους.

Για τις δύσκολες περιπτώσεις: εκπαίδευση ή φάρμακα

Αν κάθε χρόνο ζείτε την ίδια ιστορία με πανικό, τρέμουλο και χαμό, ίσως ήρθε η ώρα για μια πιο οργανωμένη λύση.

Απευαισθητοποίηση

Με την καθοδήγηση εκπαιδευτή, μπορείτε να μάθετε το ζώο να συνηθίζει σταδιακά τους θορύβους. Παίζετε ηχογραφήσεις με πυροτεχνήματα σε χαμηλή ένταση και αυξάνετε σιγά σιγά. Παράλληλα δίνετε λιχουδιές ώστε ο ήχος να συνδεθεί με κάτι θετικό. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, αλλά συχνά έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Συμβουλή κτηνιάτρου για ήπια φαρμακευτική στήριξη

Υπάρχουν ζώα που δεν καταφέρνουν να ηρεμήσουν με τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κτηνίατρος μπορεί να δώσει ήπια αγχολυτικά. Δεν είναι λύση για όλους, ούτε πρέπει να δίνονται χωρίς καθοδήγηση. Όμως σε σοβαρές φοβίες μπορούν πραγματικά να αποτρέψουν έναν επικίνδυνο πανικό.

Μετά το πανηγύρι

Όταν τελειώσουν οι κρότοι και τα φώτα, τα ζώα αρχίζουν σιγά σιγά να επανέρχονται. Μπορεί να βγουν από την κρυψώνα τους επιφυλακτικά, να μυρίσουν τον χώρο και να ζητήσουν επιβεβαίωση.

Εσείς απλώς:

– δείξτε ηρεμία

– δώστε λίγο νεράκι

– προσφέρετε μια μικρή λιχουδιά

– επαναφέρετε τη ρουτίνα

Αν έχετε αυλή ή μπαλκόνι, την επόμενη μέρα ελέγξτε για απομεινάρια πυροτεχνημάτων. Πολλά περιέχουν τοξικά υπολείμματα, και ένας περίεργος σκύλος μπορεί να τα βάλει στο στόμα.

Τελικά, τι θέλουν τα ζώα μας εκείνη τη νύχτα;

Ασφάλεια. Σταθερότητα. Έναν ήρεμο άνθρωπο δίπλα τους. Δεν τα νοιάζει ο καινούριος χρόνος, ούτε τα πυροτεχνήματα, ούτε τα countdown. Θέλουν μόνο να νιώσουν ότι δεν κινδυνεύουν.

Με λίγη προετοιμασία και πολλή αγάπη, η Πρωτοχρονιά μπορεί να γίνει μια ήρεμη και προστατευμένη νύχτα για όλους.

