Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Buzzlife

Οι Γάλλοι κάνουν σκι στην χιονισμένη Μονμάρτη - Εντυπωσιακές εικόνες & βίντεο από το κατάλευκο Παρίσι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

@AnisaPashai

Με λευκό πέπλο καλύφθηκε μεγάλο μέρος της βόρειας Γαλλίας και η περιοχή του Παρισιού τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε συνολικά 26 διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας και γύρω από την πρωτεύουσα σε πορτοκαλί συναγερμό έως το πρωί της Τρίτης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ισχυρές χιονοπτώσεις έπληξαν τη Νορμανδία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Το χιόνι έκανε την εμφάνισή του και στο Παρίσι το απόγευμα, εντείνοντας τις δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Το χιόνι, όμως, χάρισε μαγικές εικόνες από την «πόλη του Φωτός».

Η Μονμάρτη και η Βασιλική της Sacré-Cœur καλύφθηκαν από χιόνι με τους Παριζιάνους να βγαίνουν στους δρόμους για να απολαύσουν την λευκή ημέρα. Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν.... σκι στις πλαγιές της Μονμάρτης.

 

 

 

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΓΑΛΛΙΑΧειμώναςΠΑΡΙΣΙΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα