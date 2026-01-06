Οι Γάλλοι κάνουν σκι στην χιονισμένη Μονμάρτη - Εντυπωσιακές εικόνες & βίντεο από το κατάλευκο Παρίσι

Η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έθεσε συνολικά 26 διαμερίσματα στα δυτικά της χώρας και γύρω από την πρωτεύουσα σε πορτοκαλί συναγερμό έως το πρωί της Τρίτης, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, ισχυρές χιονοπτώσεις έπληξαν τη Νορμανδία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους.

A light snowfall added an extra magical touch to Paris ☃️ A snowman stood in front of the Eiffel Tower as winter weather alerts remained in effect across the city and surrounding suburbs. pic.twitter.com/iuKmz9TiyQ — AccuWeather (@accuweather) January 6, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Το χιόνι έκανε την εμφάνισή του και στο Παρίσι το απόγευμα, εντείνοντας τις δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Το χιόνι, όμως, χάρισε μαγικές εικόνες από την «πόλη του Φωτός».

🇫🇷 | Des Parisiens se transforment en skieurs alors qu’il #neige à #Paris, pendant cet épisode de neige au Sacré-Cœur ❄️⛷️ pic.twitter.com/4eaVLub1Ae — Instant Actu (@Inst_Actu) January 5, 2026

Η Μονμάρτη και η Βασιλική της Sacré-Cœur καλύφθηκαν από χιόνι με τους Παριζιάνους να βγαίνουν στους δρόμους για να απολαύσουν την λευκή ημέρα. Μάλιστα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν.... σκι στις πλαγιές της Μονμάρτης.

¡Tombe la neige à París! 🇫🇷



Copiosa nevada cubrió de blanco a la capital de #France



Montmartre se transformó en pista de sky

Enero 5 de 2026

Vía @75secondes pic.twitter.com/TO8VFWPIGO — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 5, 2026

🛬 Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols ce lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly en raison d'importantes chutes de neige sur la région parisienne, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot. pic.twitter.com/sPeNbIC0rO — Agence France-Presse (@afpfr) January 5, 2026

La butte Montmartre se transforme en piste de ski, après les fortes chutes de neige de ce lundi ! ⛷️❄️ #neige #Paris #ski



Crédit : Laura Dulieu / Radio France pic.twitter.com/c2RpnsXzZZ — ICI Paris Île-de-France (@iciparisidf) January 5, 2026

Πηγή: iefimerida.gr