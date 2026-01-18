Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πώς να αφαιρέσετε γρατζουνιές από μια κεραμική εστία χωρίς να την καταστρέψετε

Πιθανότατα θα σας έχει τύχει: Εκεί που παλεύετε να καθαρίσετε τις κεραμικές εστίες όσο πιο προσεκτικά μπορείτε, διαπιστώνετε πως κάνατε κάποιες γρατσουνιές. Τι κάνετε;

Οι γρατζουνιές σε μια κεραμική εστία δεν σημαίνουν απαραίτητα αντικατάσταση.

Με απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι και με σωστή, ήπια φροντίδα, μπορείτε να μειώσετε τα σημάδια και να διατηρήσετε την εστία σας καθαρή και σαν καινούργια, χωρίς τον κίνδυνο φθορών.

Πιθανότατα θα σας έχει τύχει: Εκεί που παλεύετε να καθαρίσετε τις κεραμικές εστίες όσο πιο προσεκτικά μπορείτε, διαπιστώνετε πως κάνατε κάποιες γρατσουνιές. Τι κάνετε; Αγοράζετε νέα συσκευή; Όχι, μπορείτε να τις μειώσετε αισθητά με απλά υλικά που υπάρχουν σε κάθε σπίτι.

Τι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε

Κατά τον καθαρισμό μιας κεραμικής επιφάνειας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί από μικροϊνες και όχι κάποιο τραχύ πανί που μπορεί να γδάρει ή και να κάνει γρατσουνιές επάνω στην επιφάνεια.

Πώς θα «σβήσετε» τις γρατσουνιές

Στην περίπτωση όμως που κάνατε το λάθος και είδατε κάποιες γρατσουνιές, σας έχουμε τη λύση. Μαλακό πανί, μαγειρική σόδα και νερό. Αναμείξτε ίσες ποσότητες μαγειρικής σόδας και νερού μέχρι να δημιουργηθεί μια πηχτή πάστα. Στη συνέχεια, τρίβοντας με κυκλικές κινήσεις, θα δείτε τις γρατσουνιές να «σβήνουν».

Όσο για το μέλλον, η τακτική συντήρηση των κεραμικών εστιών και η χρήση επιφάνειας κοπής (ξύλο κοπής) είναι καθοριστικές για την αποφυγή μελλοντικών ζημιών και για την παράταση της ζωής της εστίας σας.

Πηγή: iefimerida.gr 

 

