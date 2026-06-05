Δίκη δολοφονίας Δημοσθένους: «Μη παραδοχή» σε όλες τις κατηγορίες - Ο ρόλος που αποδίδεται στους κατηγορουμένους

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Κυπριακή συμβολή στο Ουκρανικό

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Η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία ολοκληρώνεται, θα αφήσει ως κληρονομιά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την έναρξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών για το επίσημο άνοιγμα του πρώτου συμπλέγματος κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Να πούμε ότι υπάρχει ισχυρή αντίσταση από κράτη μέλη στο να ανοίξει επίσημα διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας. Βλέποντας πιο μακριά, επί του πεδίου η Κύπρος έχει στηρίξει την Ουκρανία χωρίς αστερίσκους, κάτι που μετρά. Η Ουκρανία θα συνεχίσει να φλερτάρει με την Τουρκία (τη χρειάζεται) αλλά η Κύπρος φαίνεται ότι είδε τη μεγάλη εικόνα στο Ουκρανικό. Ακόμη και αν μας «επιβλήθηκε» αυτή η στάση, μένει η ουσία της θετικής συμβολής στην προώθηση των ενταξιακών διαδικασιών. 

Γ.Σ.

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