Το άγνωστο κουμπί στο αυτοκίνητο που κάνει την οδήγηση ευκολότερη -Ποιες κρυφές λειτουργίες κρύβει

Παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διακόπτης συμβάλει τα μέγιστα στην οδήγηση ειδικά σε αστικό περιβάλλον και κυρίως κατά το μποτιλιάρισμα πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να αγνοούν τόσο την ύπαρξή του, όσο και τον τρόπο λειτουργίας του.

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει πολλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, στοχεύοντας στη αύξηση του αισθήματος ευθύνης και στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Η επέκταση του ηλεκτρικού χειρόφρενου έχει ευνοήσει τη χρήση αυτών των συστημάτων, τα οποία αποτελούν πλέον μέρος του βασικού εξοπλισμού σε πολλά σύγχρονα οχήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ένα σύστημα το οποίο διατηρεί το όχημα εντελώς σταματημένο χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το πόδι σας στο πεντάλ του φρένου, διατηρώντας παράλληλα τα αντίστοιχα φώτα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου αναμμένα.

Το Auto Hold επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει το πόδι του από το φρένο ενώ το όχημα είναι ακινητοποιημένο, καθώς το σύστημα διατηρεί αυτόματα το φρένο δίχως να απαιτείται εξωτερική παρέμβαση. Ιδιαίτερα βοηθητική είναι μάλιστα η ύπαρξη αυτού του συστήματος και στις ανηφόρες, καθώς το σύστημα διατηρεί το αυτοκίνητο εντελώς ακίνητο μέχρι να ανιχνεύσει επιτάχυνση.

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση του συστήματος γίνεται από έναν μικρό κουμπί που συχνά είναι τοποθετημένος ακριβώς δίπλα από τον διακόπτη του ηλεκτρικού χειροφρένου.

Ωστόσο πολλοί οδηγοί δε το χρησιμοποιούν καθώς πιστεύουν πως ο μηχανισμός μπορεί να βλάψει το σύστημα πέδησης, ενώ στην πραγματικότητα έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να βελτιστοποιεί ορισμένες καταστάσεις οδήγησης.

carandmotor.gr