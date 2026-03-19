Η Μαντόνα επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 24 χρόνια - Θα την δούμε στη νέα σεζόν του The Studio

Η ποπ σταρ Μαντόνα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στην υποκριτική, συμμετέχοντας στη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς The Studio, δημιουργία του Σεθ Ρόγκεν.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ίδιας στο Instagram, όπου τη βλέπουμε σε γόνδολα στη Βενετία, να διαβάζει σενάριο, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «The Italian job».

Η Βενετία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σταρ, καθώς εκεί γύρισε το θρυλικό βιντεοκλίπ «Like a Virgin» το 1984, ενώ η τελευταία της εμφάνιση σε ταινία ήταν το Swept Away του Γκάι Ρίτσι το 2002.

Madonna is set to appear in the upcoming second season of Seth Rogen’s star-packed satire #TheStudio.⁠ https://t.co/Sc0WKbC3U3 pic.twitter.com/QFyzVhmRJT

— The Hollywood Reporter (@THR) March 18, 2026

Η υπόθεση του The Studio

Στο The Studio, ο Ρόγκεν υποδύεται τον Ματ Ρέμικ, στέλεχος κινηματογραφικής εταιρείας που προάγεται σε πρόεδρο της Continental Studios και σύντομα συνειδητοποιεί ότι οι απαιτήσεις της νέας θέσης είναι μεγαλύτερες από ό,τι φανταζόταν. Η σειρά σημείωσε τεράστια επιτυχία στα Emmy, και η παραγωγή της δεύτερης σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η Μαντόνα θα εμφανιστεί ως η ίδια, όπως συνέβη με διάσημους guest stars της πρώτης σεζόν, ανάμεσά τους οι Μάρτιν Σκορσέζε, Σαρλίζ Θερόν, Ζόι Κράβιτζ, Ice Cube, Ρον Χάουαρντ, Ζακ Έφρον και Ράμι Γιουσέφ. Το νέο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Κάθριν Χαν, Άικ Μπάρινχολτζ και Τσέις Σούι Γου.

Η συμμετοχή της Μαντόνα σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της, 24 χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση σε ταινία, και αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους fans της και της σειράς.

Πηγή: iefimerida.gr