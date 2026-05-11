Τμήμα Περιβάλλοντος: Πράσινο φως για μονάδα ανακύκλωσης αφρώδους πλαστικού στη Λεμεσό

Θετική γνωμάτευση για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης υπολειμμάτων αφρώδους πλαστικού στην Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Συλά στη Λεμεσό έδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας των υπολειμμάτων ανακυκλώσιμων πολυμερών πλαστικών αφρώδους PVC μαζί με νέες πρώτες ύλες, με σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων, όπως πλάκες αφρώδους PVC, 11.000 τόνοι/έτος, καθώς και εξαρτήματα από πολυμερή πλαστικά ABS (συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου), 20 τόνοι/έτος.

Η παραγωγική διαδικασία πλακών αφρώδους PVC θα ξεκινά από την προεπεξεργασία και ομογενοποίηση του ξηρού μίγματος PVC και προσθέτων, για να καταλήγει στη μορφοποίηση, ψύξη και τελική κοπή του προϊόντος. Εξάλλου θα λειτουργούν δύο μηχανές χύτευσης για την παραγωγή εξαρτημάτων ABS.

Τα τελικά προϊόντα θα διατίθενται για χρήση σε κατασκευές κτιρίων, πέργκολων, περιφράξεων, καθώς και άλλων διακοσμητικών και λειτουργικών προϊόντων.

Διαχείριση των αέριων εκπομπών

Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δεν αναμένεται, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, να προκύψουν στερεά απόβλητα, από την παραγωγική διαδικασία. Το σύστημα παραγωγής θα είναι κυκλικό και τα εναπομείναντα υλικά θα ανακυκλώνονται.

Ωστόσο, αναμένεται έκλυση σκόνης και εκπομπή αέριων ρύπων, όπως υδροχλώριο (HCl) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), που ενδέχεται να προκύπτουν σε επιμέρους στάδια της διεργασίας.

Για τη διαχείριση των αέριων εκπομπών θα εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα αντιρρύπανσης, το οποίο θα περιλαμβάνει φίλτρα σωματιδίων τύπου σακόφιλτρου (bag filters) για την κατακράτηση της σκόνης και μονάδες προσρόφησης ενεργού άνθρακα (activated carbon adsorption units) για την απομάκρυνση αέριων ρύπων.

Επίσης, για την αποτελεσματική μείωση των αέριων ρύπων το Τμήμα Περιβάλλοντος προτείνει τα ακόλουθα:

• Χρήση μηχανικού εξαερισμού (forced ventilation),

• οι αντιδραστήρες ανάμιξης να είναι συνδεδεμένοι (στο στόμιο εξαερισμού) με το σύστημα εξαερισμού. Το σύστημα εξαερισμού να είναι συνδεδεμένο με το εσωτερικό της μονάδας και με τους χώρους όπου θα γίνεται η εξώθηση (extrusion) του προϊόντος,

• τοπική αναρρόφηση (Local Exhaust Ventilation – LEV),

• εγκατάσταση συστημάτων συλλογής στην πηγή εκπομπής (σημεία τροφοδοσίας, ανάμιξης, εξώθησης και κοπής), ώστε να περιορίζεται η διασπορά σκόνης και αερίων στον χώρο εργασίας,

• συλλογή σωματιδίων με σακόφιλτρα (Bag Filters),

• εφαρμογή φίλτρων υψηλής απόδοσης για την κατακράτηση λεπτόκοκκων σωματιδίων (π.χ. PVC powder, CaCO₃), εξασφαλίζοντας σημαντική μείωση των εκπομπών αιωρούμενης σκόνης.

• προσρόφηση σε ενεργό άνθρακα (Activated Carbon Adsorption)

Η χωροθέτηση του έργου με τις γειτονικές πολεοδομικές ζώνες και τις περιβαλλοντικές περιοχές ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, από τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να υπάρχουν πρόσθετες περιβαλλοντικές πιέσεις ή μόνιμες και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις. Σημειώνει ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου, μπορούν να τύχουν διαχείρισης με τα μετρά μετριασμού που παραθέτει το Τμήμα στην Αιτιολογημένη Διαπίστωση.

Αναφέρει επίσης ότι εντός και περιμετρικά του τεμαχίου ανάπτυξης δεν συναντώνται σπάνια ή σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Εξάλλου για αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζεται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, λόγω του ότι το εν λόγω έργο βρίσκεται εκτός και σε απόσταση 1,2 km, περίπου, δυτικά της περιοχής του Δικτύου Natura 2000, Ζώνη Ειδικής Προστασίας ‘‘ΖΕΠ Κοιλάδα Λιμνάτη’’. Επίσης στο πλαίσιο αξιολόγησης του έργου, δεν κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθούν οποιεσδήποτε απόψεις Τμημάτων - Υπηρεσιών.

Η παραγωγή πλακών αφρώδους PVC περιλαμβάνει:

Άλεση των υπολειμμάτων πλαστικών Foam PVC.

Ανάμειξη των πρώτων υλών (υπολείμματα πλαστικών Foam PVC 27%, περίπου, και νέες πρώτες ύλες, 73%, περίπου).

Έγχυση μετά από την τήξη των υλικών.

Χύτευση σε διαμορφωτήρα.

Κοπή.

Η παραγωγή πολυμερούς ABS περιλαμβάνει:

Ανάμειξη των υλικών

Έγχυση σε καλούπι και ξεκαλούπωμα

Διεργασίες και παραγωγική διαδικασία

Κατά την παραγωγική διαδικασία, θα εφαρμόζονται θερμομηχανικές και φυσικοχημικές διεργασίες ως ακολούθως: