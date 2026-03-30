Σε σοκ η Νάνα Μούσχουρη με τον θάνατο της Μαρινέλλας: «Αυτό μου μένει παράπονο»...

Αλλά και ο ένας μετά τον άλλον όλοι οι καλλιτέχνες εκφράζουν τη στενοχώρια τους για τον θάνατο της σπουδαίας τραγουδίστριας.

Η απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου έχει σκορπίσει θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών και η κορυφαία ερμηνεύτρια Νάνα Μούσχουρη, με την οποία επικοινώνησε η εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η μοναδική καλλιτέχνιδα δήλωσε σοκαρισμένη, ενώ θυμήθηκε την τελευταία συνάντησή τους. Ακόμα, εμφανώς συγκινημένη δήλωσε ότι «όταν θα "φύγω" κι εγώ, μπορεί να συναντηθούμε».

«Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στεναχωρημένη. Εγώ γνώρισα τη Μαρινέλλα πολύ νωρίς, στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουνα πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ. Κι όταν αργότερα βγήκα έξω το ’60, την κάλεσα κάποτε και ήρθε και έπαιξε στο BBC μαζί μου. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις τρεις-τέσσερις μέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες, και τελικά κάναμε ένα τραγούδι το οποίο είναι και πολύ σημαντικό, “Το Μινόρε της Αυγής”», είπε αρχικά η Νάνα Μούσχουρη.

Νάνα Μούσχουρη: «Μου μένει παράπονο»

Στη συνέχεια εξέφρασε την αγάπη και το παράπονό της: «Το γεγονός ότι πριν από ένα χρόνο που έγινε αυτό, από εκείνη τη στιγμή έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να πάω να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήταν αρκετά καλά για να δει κόσμο. Κι αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που μ’ ενδιαφέρει, είναι η τραγουδίστρια και ο άνθρωπος. Και για μένα ήτανε πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι εκείνη να βρει την ειρήνη. Και ελπίζω εκεί που πάει να είναι ευτυχισμένη. Και ποτέ δεν ξέρεις, καμιά φορά, όταν θα "φύγω" κι εγώ, μπορεί να συναντηθούμε».

Πηγή: iefimerida.gr

 

