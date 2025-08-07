Η Angelina Jolie ενδέχεται να δημοσιεύσει την εκδοχή της για το διαζύγιο με τον Brad Pitt

Από την επιστροφή της στο προσκήνιο μέχρι τις ειλικρινείς δηλώσεις της για τη μητρότητα, η Angelina Jolie δεν σταματά να κάνει πρωτοσέλιδα. Η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Brad Pitt είναι ένα από θέματα που απασχόλησε περισσότερο από την προσωπική της ζωή και συνεχίζει παρόλο που το πρώην ζευγάρι ολοκλήρωσε και επίσημα τη διαδικασία του διαζυγίου του το 2024.

Προηγήθηκε μια δικαστική διαμάχη για οκτώ χρόνια, με την Jolie να υποβάλλει αίτηση διαζυγίου το 2016 μετά από μια φερόμενη διαμάχη σε αεροπλάνο. Και ενώ λίγα είναι γνωστά για τον χωρισμό τους, οι διαμάχες τους τα τελευταία χρόνια φέρεται να επικεντρώθηκαν στην κοινή ανατροφή των έξι παιδιών τους.

Η σχέση του Pitt με τα παιδιά του φέρεται να είναι τεταμένη, με την κόρη του Shiloh να υποβάλλει φέτος αίτηση για να αφαιρέσει το όνομα του πατέρα της από το επώνυμό της. Και αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε ότι ο Pitt είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα της Jolie, τον Jon Voight, για να κάνουν ειρήνη.

"Μόλις επικοινώνησε με τον John, έβαλαν τα κεφάλια τους κάτω για να βρουν τρόπο να διορθώσουν τα πράγματα – και ο John είναι πολύ πρόθυμος να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί", ανέφερε πηγή στο RadarOnline. "Είναι πρόθυμος να επικοινωνήσει με την Angie για λογαριασμό του Brad, αλλά δεν έχει μεγάλες ελπίδες. Και τελικά, εξαρτάται από τα παιδιά αν θέλουν να συμφιλιωθούν με τον πατέρα τους και να αποκαταστήσουν ξανά την εμπιστοσύνη και τη ζεστασιά".

Δεν είναι γνωστό πώς αισθάνεται η Jolie για αυτό, αλλά η είδηση έρχεται εν μέσω αναφορών του The National Enquirer ότι η ηθοποιός ενδέχεται να δημοσιεύσει την εκδοχή της για το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού.

"Μέχρι στιγμής, η Angelina έχει παραμείνει πολύ σιωπηλή σχετικά με το διαζύγιό της και το τι πραγματικά συνέβη, αλλά αν ο Brad συνεχίσει να την πιέζει, μπορεί να αλλάξει στάση και να τα αποκαλύψει όλα", ανέφερε πηγή στο περιοδικό. "Πολλοί άνθρωποι την έχουν παροτρύνει να το κάνει", έχει εξηγήσει η πηγή στο παρελθόν. "Και όσο περισσότερο ο Brad την πολεμάει στα δικαστήρια, τόσο πιο ελκυστικό γίνεται".

