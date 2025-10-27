Τράπεζα Πειραιώς: Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών

Τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, ενέκρινε το ΔΣ της Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε συνέχεια της απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 14.04.2025.

Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

-Αριθμός μετοχών: Ο συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διανεμηθούν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών δεν θα υπερβαίνει τις δέκα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (10.700.000) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστη οι οποίες αντιπροσωπεύουν 0,86% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2025.

-Δικαιούχοι:

Πιθανοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλα τα στελέχη (συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Εκτελεστικών Μελών ΔΣ) καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών (από κοινού ο «Όμιλος»), κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, συμπεριλαμβανομένων και όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση (οι «Δικαιούχοι»).

Υλοποίηση: Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους στο πλαίσιο των Σχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι απόδοσης και/ή οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω Σχημάτων, και/ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με μεταβλητές αποδοχές προς τους Δικαιούχους.

Οι δικαιούχοι κάθε κύκλου του προγράμματος καθορίζονται βάσει των όρων και προϋποθέσεων των Σχημάτων και των αντίστοιχων αποφάσεων των εταιρικών οργάνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει — τηρουμένων των ανωτέρω και εντός του πλαισίου που έχει καθοριστεί από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης — οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές αποδοχών, τα αντίστοιχα Σχήματα, καθώς και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.Δικαιούχων με τους μακροπρόθεσμους στόχους του Ομίλου. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προσέλκυση και διατήρηση ικανών και ταλαντούχων.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προορίζεται να εφαρμοστεί για το σύνολο του προσωπικού του Ομίλου και θα θεωρείται έγκυρο και σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης που ανακοινώθηκε από την Εταιρεία στις 21 Φεβρουαρίου 2025, και για την απορροφώσα εταιρεία (ήτοι την Τράπεζα Πειραιώς), η οποία θα προχωρήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή του Προγράμματος μέσω σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.