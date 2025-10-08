4 πανέξυπνες λύσεις για να μειώσουμε τις πλύσεις των ρούχων μας

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, οι γυναίκες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 14,4 λεπτά την ημέρα στο πλύσιμο ρούχων, δηλαδή σχεδόν οκτώ ώρες το μήνα. Αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με μία ολόκληρη εργάσιμη μέρα κάθε μήνα που αφιερώνεται στο πλύσιμο.

Άρα αξίζει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειώσουμε τον χρόνο που περνάμε με τα ρούχα. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό; Με μια απλή μέθοδο:

Να μην πλένουμε τα ρούχα κάθε φορά που τα φοράμε.

Ποια ρούχα χρειάζονται πλύσιμο κάθε φορά

Κάποια ρούχα, όπως τα αθλητικά ή ρούχα που έχουν πάνω τους έντονο ιδρώτα χρειάζονται πλύσιμο μετά από κάθε χρήση. Άλλα όμως μπορούν να φορεθούν λίγες φορές ακόμα. Αν τα πλένουμε λιγότερο συχνά θα διατηρηθούν καλύτερα μακροπρόθεσμα

Ας δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε τα ρούχα μας φρέσκα και μυρωδάτα μεταξύ των πλύσεων ώστε να ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο στο πλύσιμο.

1. Να αερίζουμε τα ρούχα μας

Λίγος αέρας κάνει θαύματα για τα ρούχα μας.

Αν αφήσουμε τα πρόσφατα φορεμένα ρούχα σε σωρό ή τα διπλώσουμε και τα στοιβάξουμε, η υγρασία και οι οσμές θα παγιδευτούν εμποδίζοντας τα ρούχα να μυρίζουν φρέσκα. Αντίθετα, αν κρεμάσουμε τα ρούχα σε κρεμάστρα ή σε άγκιστρο, αφήνοντας χώρο για ροή αέρα οι οσμές και η υγρασία θα εξατμιστούν, και τα ρούχα θα παραμείνουν φρέσκα περισσότερο.

Ιδανικά ας τα κρεμάσουμε έξω για λίγες ώρες, για να πάρουν φρέσκο αέρα.

2. Να χρησιμοποιούμε ατμοκαθαριστή

Ο ατμός είναι ένας ισχυρός τρόπος για να ανανεώσουμε τα ρούχα μεταξύ των πλύσεων. Ο ατμός αφαιρεί τσακίσεις και μπορεί να απολυμάνει και να αφαιρέσει οσμές.

Προσοχή: Χρησιμοποιούμε τον ατμοκαθαριστή σωστά, για να μην τραυματιστούμε ή καταστρέψουμε τα ρούχα.

3. Να ψεκάσουμε τα ρούχα μας

Όλοι γνωρίζουμε πόσο αναζωογονητικός είναι ένας γρήγορος ψεκασμός με άρωμα πριν βγούμε από το σπίτι. Η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και στα ρούχα μεταξύ των πλύσεων:

Για να κρατήσουμε τα ρούχα φρέσκα και καθαρά και να αντιμετωπίσουμε ελαφριές οσμές, μπορούμε να ψεκάσουμε τα ρούχα με ειδικό σπρέι ανανέωσης για υφάσματα ή με σπρέι που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας

Πως να φτιάξουμε σπιτικό σπρέι ανανέωσης υφάσματος

Γεμίζουμε ένα μπουκάλι ψεκασμού με ίση ποσότητα νερού και απλό λευκό ξύδι, προσθέτοντας μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου της επιλογής μας.

Είναι ασφαλές για τα περισσότερα υφάσματα, αλλά δοκιμάζουμε πρώτα σε ένα μικρό σημείο για να βεβαιωθούμε ότι δεν προκαλεί αποχρωματισμό.

Μετά τον ψεκασμό, κρεμάμε τα ρούχα να στεγνώσουν πριν τα βάλουμε σε συρτάρι ή ντουλάπα.

4. Να ανακινούμε τα ρούχα μας στο στεγνωτήριο

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο αέρας κάνει πολλά για να φρεσκάρει τα ρούχα.

Ωστόσο, τα ρούχα χρειάζονται αρκετή ώρα για να αεριστούν πλήρως όταν απλώς τα κρεμάμε μέσα ή έξω από το σπίτι. Για γρηγορότερη λύση, η ρύθμιση “air fluff” ή “χωρίς θερμότητα” στο στεγνωτήριο μπορεί να κάνει τη δουλειά σε μόλις 15 λεπτά, ανάλογα με το μηχάνημά μας. Αυτή η ρύθμιση ανακινεί τα ρούχα απαλά χωρίς θερμότητα, μειώνοντας τσακίσεις, οσμές και ελαφριά υγρασία.

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr/ realsimple.com